Халаф Халафов: Инцидент на азербайджано-грузинской границе не носит провокационный характер

12 декабря 2019 13:55 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Инцидент, произошедший на азербайджано-грузинской границе, не носит провокационный характер.

Об этом сказал журналистам заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что такие инциденты обычно находят свое разрешение на встречах между пограничными службами.

«Это не тот вопрос, который должен решаться на межгосударственном уровне», - сказал замминистра.

Напомним, что шестого декабря 2019 года, на территории погранзаставы «Джейранчель» Шамкирского погранотряда, пограничники обнаружили человека, пасшего овец, который пытался перейти на территорию Азербайджана.

В момент перехода границы, на пограничный наряд напало около 10 собак, охранявших отару. Пограничники произвели предупредительные выстрелы в воздух, однако отогнать собак не удалось, и они были вынуждены их застрелить.

После этого пограничный наряд обнаружил пастуха, лежащего рядом со своей лошадью. Во время осмотра было выявлено, что мужчина получил ранение в область головы. Им оказался гражданин Грузии, житель села Ламбели района Сагареджо Баширов Рамин Низами оглу (1993 года рождения). Ему была оказана необходимая медицинская помощь.

В связи с инцидентом, заместитель начальника Государственной пограничной службы – командующий пограничными войсками генерал-лейтенант Аскер Халилов прибыл на территорию, где произошел инцидент и провел рабочую встречу с грузинскими пограничниками.

По факту ГПС и военная прокуратура проводят расследование.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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