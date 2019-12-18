Азербайджан всегда рядом с Турцией и поддерживает ее – Мустафа Шентоп (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан всегда рядом с Турцией, и поддерживает ее.

Об этом сказал Trend председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.

Он отметил, что Турция и Азербайджан две братские страны, и это на века запечатлено во фразе «Одна нация, два государства». Наши страны сотрудничают почти во всех сферах.

Шентоп добавил, что усиление сотрудничества в торговой, политической, военной и других сферах Азербайджана являются одним из приоритетов Турции, первой признавшей его независимость: «Со времен руководства общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева сотрудничество между нашими странами продолжает углубляться. Благодаря руководству и поддержке Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Президента Азербайджана Ильхама Алиева наши отношения продолжают успешно развиваться».

Шентоп отметил, что парламенты и соответствующие комиссии двух стран оказывают большое содействие развитию отношений.

«Мы вместе сотрудничаем для того, чтобы были созданы новые возможности как для официальных отношений, так и для взаимодействия и встреч бизнесменов двух стран», - сказал он.

Председатель Великого Национального собрания Турции подчеркнул, что в критические периоды две братские страны вместе действуют и поддерживают друг друга на международных платформах.

«Вне всякого сомнения, что и Азербайджан всегда поддерживает Турцию и наглядным примером тому является высокий уровень отношений между нашими странами в политической, экономической, культурной и прочих сферах. Азербайджан и Турция сотрудничают и в рамках энергетических проектов международного значения. Азербайджан всегда рядом с Турцией и поддерживает ее», - подытожил Шентоп.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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