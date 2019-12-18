Президент Ильхам Алиев принял председателя Мажилиса Парламента Казахстана (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 18 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Мажилиса Парламента Казахстана Нурлана Нигматулина.

Нурлан Нигматулин передал Президенту Ильхаму Алиеву приветствия первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. От имени казахского народа он выразил искреннюю признательность за совместное решение президентов стран-членов Тюркского совета о присвоении первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву звания почетного председателя Тюркского совета. Гость сказал, что идущие в Баку процессы большого развития произвели на них глубокое впечатление.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, просил передать и его приветствия первому Президенту Казахстана – Елбасы Нурсултану Назарбаеву и главе Казахстанского государства.

На встрече было подчеркнуто, что личная дружба между первым Президентом Казахстана – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым сыграла важную роль в развитии отношений между нашими народами, особо отмечен вклад Президента Ильхама Алиева в укрепление двусторонних связей.

В ходе беседы было подчеркнуто, что связи между Азербайджаном и Казахстаном успешно развиваются в различных направлениях, в том числе в транспортной, энергетической и экономической сферах, отмечена важность встреч глав государств с точки зрения укрепления этих отношений.

На встрече было отмечено, что в Азербайджане существует хорошая инвестиционная среда, международные структуры подтверждают привлекательность нашей страны для инвестиций.

Во время беседы было затронуто значение межпарламентских связей, подчеркнуто, что Казахстан представлен на высоком уровне на проходящем в Азербайджане IX пленарном заседании ТюркПА, которое вносит вклад в развитие наших отношений.

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