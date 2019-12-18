Огтай Асадов: ТюркПА превратилась в авторитетную парламентскую организацию, обладающую большим политическим весом

БАКУ /Trend/ - В IX заседании Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) оглашены приоритеты Азербайджана в период председательства.

Как сообщает в среду Trend, в ходе выступления, председатель Милли Меджлиса (парламент) Огтай Асадов сообщил, что в предстоящий период азербайджанская сторона постарается предпринять все необходимые меры для реализации целей "ТюркПА".

Огтай Асадов сказал, что за более чем 10-летний период деятельности организации, в Баку в третий раз проводятся главные мероприятия "ТюркПА". На сегодняшний день "ТюркПА" превратилась в авторитетную парламентскую организацию, обладающую большим политическим весом. Рост вклада Ассамблеи в развитие связей в политической, экономической, культурной и других сферах из года в год доказывает, что деятельность организации построена крайне эффективно. Подчеркнув, что следующий год в организации будет председательствовать Азербайджан, Огтай Асадов отметил, что начатые в прошлые годы важные начинаниями и инициативы будут продолжены. Он добавил, что основные направления деятельности составят сближение национальных законодательств стран-членов и подготовка модельных законов, усиление деятельности комиссий, продолжение программ по обмену опытом между аппаратами парламентов. Дальнейшее развитие международных связей "ТюркПА" также будет одним из самых важных направлений деятельности.

Председатель Милли Меджлиса сказал, что за прошедший период был осуществлен ряд мероприятий, направленных на признание "ТюркПА" на международной арене.

"Наша организация обладает статусом наблюдателя в Межпарламентском союзе, членом которого являются 179 стран мира, в Парламентском союзе Организации исламского сотрудничества, Парламентской ассамблее Организации черноморского экономического сотрудничества, Азиатской парламентской ассамблее, Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Достигнуто соглашение об участии "ТюркПА" в деятельности ПА ОБСЕ. Налажены связи по сотрудничеству с Европарламентом и Межпарламентской ассамблеей СНГ. Помимо этого, Генеральный секретарь "ТюркПА" является членом Ассоциации генеральных секретарей парламентов, что говорит о международном авторитете нашей организации. Международная наблюдательная миссия "ТюркПА" на протяжении девяти лет проводит наблюдение за президентскими и парламентскими выборами, проходящими в странах - членах организации. Миссия "ТюркПА" будет наблюдать также за парламентскими выборами в Азербайджане, проведение которых предусматривается в будущем году. С этой точки зрения, деятельность миссии будет в центре внимания и в течении следующего периода", - сказал Огтай Асадов.

Он отметил, что "ТюркПА" будет оказывать поддержку развитию сотрудничества между диаспорами тюркского мира и будет осуществлять в этой сфере соответствующие проекты. Также будет особо актуальным усиление взаимодействия между организациями тюркского сотрудничества.

"Конечно, перечисленные направления деятельности отражают лишь общие очертания предусмотренной работы. Наша деятельность будет охватывать все сферы, в которых будет необходимо участие, помощь и поддержка "ТюркПА" для развития связей между нашими народами", - отметил Огтай Асадов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.