Ядигар Садыглы - Арифу Гаджилы: Вы изо дня в день все больше позорите "Мусават"

БАКУ /Trend/ - Наблюдаю за вчерашними обсуждениями по поводу происходящего вокруг Агиля Махмудова, кандидатуру которого выдвинула партия "Мусават" из 88-го избирательного округа. Не нахожу сносного аргумента в ответ на обвинения в его адрес. Он дал ложные показания против Руслана Баширли, который по политическим мотивам был задержан в 2005-м году. Самое интересное, что адвокатом Руслана Баширли был нынешний заместитель главы "Мусавата" и член Дивана партии Осман Кязымов. То есть аргументы из разряда "мы не знали", "не были осведомлены", здесь неуместны. Вдобавок, Осман Кязымов теперь пишет Руслану Баширли, упрекая, почему тот вспоминает события 2005-го года в 2019-м. Интересно, когда следовало это вспомнить, как не во время выдвижения на выборы кандидатуры Агиля Махмудова от "Мусавата"?

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал экс-советник главы партии "Мусават" Ядигар Садыглы. В своем статусе в Facebook он адресовал руководству "Мусавата" ряд вопросов.

"Но почему же, почему? Какая причина, какой мотив побудил вас принять такого человека в партию, и даже выдвинуть его кандидатуру в депутаты? В чем смысл этого шага, провал которого заранее очевиден?

Знаю, вы не сможете ответить ни на один из этих вопросов. Напротив, Ариф Гаджилы будет интриговать внутри партии, утверждая, что "Ядигар нападает на "Мусават" (не на руководство, а на "Мусават"!), чтобы стать депутатом". А может изобретет "новый" афоризм, подобно тому, как сказал Иса Гамбар - "борьба идет между властью и "Мусаватом"". Но этим не изменить ситуацию, вы изо дня в день все больше позорите "Мусават"", - негодует Ядигар Садыглы.

(Автор: Альпер М. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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