Самая высокая и самая низкая активность избирателей на муниципальных выборах в Азербайджане на 17:00

23 декабря 2019 18:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 17:00 самая высокая активность избирателей зарегистрирована в первом Шарур-Садаракском избирательном округе, составившая 40,89 процента, передает в понедельник Trend со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Самая низкая избирательная активность в 17:00 наблюдалась в 37-м Низаминском первом (Гянджа) избирательном округе. Здесь избирательная активность составила 23,32 процента.

Отметим, что по состоянию на 17:00 активность избирателей в ходе выборов в Азербайджане составила 30,57 процента. Из 4 972, 356 тысячи избирателей в голосованиях приняли участие 1 520, 133 тысячи избирателей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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