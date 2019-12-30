Фуад Мурадов: В четырех странах функционируют азербайджанские школы под названием "Карабах"

БАКУ /Trend/ - Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов поздравил соотечественников в связи с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом, сообщает Trend.

В поздравлении говорится:

"Дорогие соотечественники, друзья!

Искренне поздравляю вас с Днем солидарности азербайджанцев всего мира, воплощающим в себе национальное единство и любовь к родине, а также с Новым годом!

Нерешенный, в следствии оккупационной политики Армении нагорно-карабахский конфликт, являясь беспокоящей всех глобальной проблемой, обуславливает необходимость еще большего укрепления нашего национального единства. Для донесения до мира азербайджанских реалий, пропаганды нашей культуры, прочности и устойчивости национального единства каждым нашим соотечественником, независимо от места жительства, перед диаспорской организацией стоят большие задачи.

В течение 2019 года Госкомитетом по работе с диаспорой осуществлены 524 проекта и мероприятия по информированию мировой общественности об азербайджанских реалиях, пропаганде национально-культурного наследия, объединению проживающих за границей азербайджанцев, развитию идеологии азербайджанства.

В этом году учреждено еще семь координационных советов и в настоящее время функционируют 11 координационных советов, представляющих 29 стран. Для поддержки диаспоральной деятельности государством учреждена медаль "За заслуги в диаспоральной деятельности", в четырех странах начала функционировать азербайджанская школа под названием "Карабах".

В 2019 году в Германии, Венгрии, Испании, Италии, Бельгии, Польше, Украине, Грузии и Турции были учреждены Дома Азербайджана и переданы для использование нашими соотечественниками. Были профинансированы проекты 37 диаспорских организаций и 17 членов диаспоры по приоритетным направлениям, установленным Фондом поддержки диаспоры Азербайджана", - говорится в поздравлении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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