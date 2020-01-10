Президент Ильхам Алиев: Возобновляемая энергия является для нас сегодня одним из приоритетов в энергетическом секторе

БАКУ /Trend/ - Возобновляемая энергия является для нас сегодня одним из приоритетов в энергетическом секторе.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая председателя правления компании ACWA Power Королевства Саудовская Аравия Мохаммада Абунайана и исполнительного директора компании Masdar Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммеда Джамиля аль-Рамахи.

"Добро пожаловать в Азербайджан. Очень рад вас видеть. Хотел бы поздравить вас с очень важным Исполнительным договором, подписанным сегодня с компаниями ACWA Power и Masdar, являющимися ведущими компаниями в энергетическом секторе, в особенности в секторе возобновляемых энергетических ресурсов. Этот договор откроет новую страницу в развитии энергетических проектов в Азербайджане, потому что возобновляемая энергия является для нас сегодня одним из приоритетов в энергетическом секторе", - отметил глава государства.

По его словам, Азербайджан уже обеспечивает свои запасы электроэнергии, а также экспортирует ее.

"Однако наша цель заключается в привлечении инвесторов в сектор возобновляемой энергии, и значение Исполнительного договора заключается в том, что ветряная и солнечная электростанции будут построены за счет средств инвесторов. Таким образом, вы проявляете интерес к работе в Азербайджане. Мы считаем это доверием к нашей стране, нашему будущему, потому что это – очень крупные инвестиции. Мне сообщили, что после подписания сегодня Исполнительного договора есть еще некоторое время для подготовки других договоров, и мы надеемся, что в нынешнем году примем участие в церемонии закладки фундамента солнечной и ветряной электростанций. Это очень важные для нас проекты", - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан вложил в электроэнергетический сектор крупные инвестиции, линии электропередачи соединяют страну с соседями.

"Мы вложили крупные инвестиции в производство электроэнергии. Сегодня у нас имеются 1000 мегаватт дополнительных электроэнергетических мощностей, и мы экспортируем их, имеем рынки экспорта. Хочу также сообщить вам, что наши инвестиции в данном секторе отмечаются ведущими международными институтами, в частности, Давосским всемирным экономическим форумом. По индексу доступности электроэнергии они удостоили Азербайджан второго места в мире. Вся наша страна обеспечена линиями электропередачи, и, как я уже отметил, сегодня Азербайджан стал экспортером. Также недавно, чуть более месяца назад, мы вместе с нашими партнерами завершили важный газопроводный проект TANAP, который уже достиг границ Европейского Союза. Чем больше энергии мы получим от солнца и ветра, тем больше природного газа сэкономим для собственных нужд и экспорта. Поэтому я придаю огромное значение сегодняшней церемонии. Она свидетельствует о том, что мы находимся на верном пути", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что это также показывает, что Азербайджан создал прекрасные условия для инвесторов.

"Ваши инвестиции будут измеряться сотнями миллионов долларов. Общий объем электроэнергии составит 440 мегаватт. Это действительно станет большим преобразованием в Азербайджане с точки зрения возобновляемой энергии. Я также рад, что ваши компании избраны в качестве партнеров в данных проектах. Считаю, что это не было неожиданностью. Мне сообщили, что у ACWA Power имеется в общей сложности более 30 тысяч мегаватт электроэнергии, она также производит 8 тысяч мегаватт электроэнергии в области возобновляемой энергии. Masdar производит 4 тысячи мегаватт возобновляемой электроэнергии. Так что вы являетесь достаточно опытными и ведущими компаниями в этой области. Поэтому очень рад вас видеть. Уверен, что наше сотрудничество будет долгосрочным, все проекты и технические вопросы будут решены своевременно. Мы начнем эти два крупных проекта, и они позволят в дальнейшем привлечь в Азербайджан другие инвестиции, других инвесторов, потому что наша страна богата ветром и солнцем. Порой ветер создает какие-то неудобства, но в то же время очищает воздух. А сейчас ветер и солнце будут служить нашему энергопроизводству, благодаря которому будет сэкономлено большое количество природного газа для внутреннего пользования и экспорта. Еще раз добро пожаловать, и хочу еще раз поблагодарить вас за решение стать инвесторами в Азербайджане", - сказал глава государства.

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