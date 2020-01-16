Закир Гасанов осмотрел военные объекты, на которых завершаются строительные работы (ФОТО)

16 января 2020 13:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего ВС Ильхама Алиева, в воинских частях продолжаются интенсивные строительные и ремонтно-восстановительные работы в целях улучшения служебных и социально-бытовых условий личного состава.

Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов посетил одну из воинских частей, в которой ведется строительство ряда объектов. Было доложено, что строительство зданий штаба, солдатской казармы, медпункта и других объектов завершится в ближайшее время.

Проверив ход строительных работ в воинской части, министр обороны дал соответствующие указания в связи с их качественным выполнением.

(Текст: Турал Гараджаев)

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  • Закир Гасанов осмотрел военные объекты, на которых завершаются строительные работы (ФОТО)
  • Закир Гасанов осмотрел военные объекты, на которых завершаются строительные работы (ФОТО)
  • Закир Гасанов осмотрел военные объекты, на которых завершаются строительные работы (ФОТО)
  • Закир Гасанов осмотрел военные объекты, на которых завершаются строительные работы (ФОТО)
  • Закир Гасанов осмотрел военные объекты, на которых завершаются строительные работы (ФОТО)
  • Закир Гасанов осмотрел военные объекты, на которых завершаются строительные работы (ФОТО)
  • Закир Гасанов осмотрел военные объекты, на которых завершаются строительные работы (ФОТО)
  • Закир Гасанов осмотрел военные объекты, на которых завершаются строительные работы (ФОТО)
  • Закир Гасанов осмотрел военные объекты, на которых завершаются строительные работы (ФОТО)
  • Закир Гасанов осмотрел военные объекты, на которых завершаются строительные работы (ФОТО)
  • Закир Гасанов осмотрел военные объекты, на которых завершаются строительные работы (ФОТО)
  • Закир Гасанов осмотрел военные объекты, на которых завершаются строительные работы (ФОТО)
  • Закир Гасанов осмотрел военные объекты, на которых завершаются строительные работы (ФОТО)
  • Закир Гасанов осмотрел военные объекты, на которых завершаются строительные работы (ФОТО)
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