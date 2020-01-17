Хикмет Гаджиев: ЕС решительно и однозначно поддерживает территориальную целостность Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азербайджан приветствует то, что ЕС последовательно придерживается позиции по территориальной целостности, неприкосновенности границ и суверенитета Азербайджана.

Об этом сказал журналистам помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает в пятницу Trend.

Гаджиев отметил, что ЕС полностью поддержал территориальную целостность Азербайджана: «Если посмотреть на заключительные документы Брюссельского саммита по Восточному партнерству и на документ по приоритетам партнерства между ЕС и Азербайджаном, то увидим, что демонстрируется однозначная и решительная поддержка территориальной целостности Азербайджана. По этой причине Азербайджан высоко ценит и приветствует эту позицию. Особо хотелось бы подчеркнуть, что в отношении ЕС и других международных институтов к существующим конфликтам должны однозначно и решительно отражаться принципы Хельсинкского заключительного акта».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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