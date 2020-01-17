Хикмет Гаджиев: Азербайджан активно участвует в Давосском экономическом форуме

17 января 2020 13:52 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан активно участвует в Давосском экономическом форуме. В Форуме Азербайджан постоянно бывает представлен на уровне главы государства и участвует в различных семинарах, обсуждениях и конференциях.

Об этом сказал журналистам помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает в пятницу Trend.

Гаджиев напомнил, что в рамках Давосского форума проводятся встречи с представителями бизнеса, главами государств и правительств других стран, официальными лицами и руководителями международных организаций.

По его словам, в отчетах, подготавливаемых этим Форумом, отражается суть и фактическая правда о развитии Азербайджана, потому что на Форуме, на уровне главы государства, всесторонне и подробно раскрываются реалии Азербайджана с точки зрения политического, социально-экономического развития: «Азербайджан и дальше продолжит сотрудничество в Давосском формате и в рамках предстоящего Форума также планируется активное участие нашей страны».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Хикмет Гаджиев: ЕС решительно и однозначно поддерживает территориальную целостность Азербайджана
Политика 12:57
Хикмет Гаджиев: Армянская сторона выступает с абсурдными заявлениями
Политика 12:39
Хафиз Пашаев: День 20 Января сыграл очень важную роль в становлении независимости
Политика 11:57
Хикмет Гаджиев: Еще не поздно лишить Горбачева Нобелевской премии мира
Политика 11:27
Хикмет Гаджиев дал интервью французскому радио Radio Courtoisie
Политика 9 января 20:16
Хикмет Гаджиев провел переговоры с ведущими мозговыми центрами Франции
Политика 8 января 22:19
Лента новостей
Узбекистан и ВБ разработают новую долгосрочную стратегию партнерства
Бизнес 14:56
Оригинальная презентация фильма в Баку … со штангой и тяжелоатлетами (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 14:56
В Книге рекордов Гиннесса грузинское вино было названо древнейшим
Бизнес 14:53
АПБ Азербайджана в 2019 году расширило сотрудничество с международными организациями
Экономика 14:52
Обнародована статистика пищевых отравлений в Азербайджане в 2019 году
Общество 14:50
В лагере радикалов очередная грызня - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Политика 14:47
Гошгар Тахмазли: Агентство ужесточит меры борьбы за соблюдение норм пищевой безопасности
Общество 14:46
Правящая партия Азербайджана отказалась от бесплатного телеэфира
Политика 14:37
В Азербайджана будут созданы приграничные пункты контроля пищевой безопасности
Экономика 14:35