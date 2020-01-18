Хикмет Гаджиев: Азербайджан в сфере энергетики стремится к сотрудничеству, а не к конкуренции

18 января 2020 13:37 (UTC+04:00)

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан стремится к сотрудничеству, а не к конкуренции в сфере энергетики.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал Radio France Internationale (RFI) помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«В своей энергетической стратегии Азербайджан стремится не к конкуренции, а к сотрудничеству. Мы видим, что есть возможности для сотрудничества. Спрос на газ в Европе растет, и Азербайджан своим вкладом в поставки газа укрепляет энергетическую безопасность Европы, а также способствует своему экономическому развитию. Это взаимовыгодное сотрудничество», - сказал Гаджиев.

Далее он добавил, что Азербайджан реализует проект «Южный газовый коридор» стоимостью 40 миллиардов долларов, по которому азербайджанский газ будет доставляться из Каспийского моря на европейский рынок.

«Вдоль маршрута этого коридора мы создаем новые рабочие места, обеспечиваем процветание и сотрудничество. Пятьдесят тысяч новых рабочих мест были созданы от Каспийского до Адриатического моря в разных странах. «Южный газовый коридор» является альтернативным источником энергоресурсов и альтернативным маршрутом энергоснабжения», - сказал Гаджиев.

Он напомнил, что Азербайджан первым в мире начал добывать нефть промышленным способом.

«В середине 19 века в Азербайджане была пробурена первая нефтяная скважина еще во времена Российской империи, и с тех пор Азербайджан поставлял нефть на международные рынки. В следующем году мы будем отмечать 75-летие победы над нацизмом. Азербайджанская нефть сыграла решающую роль в борьбе с нацизмом во Второй мировой войне. Представьте, что 75 процентов нефти всей советской армии поставлялись из Баку», - сказал Гаджиев.

Отметим, что "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шах Дениз-2", через Турцию в Европу. Основными составляющими проекта являются "Шах Дениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии. Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются с октября 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров.

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