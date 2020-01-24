Айдын Гулиев: Президент Ильхам Алиев раскрыл в Давосе "карту" горячих точек региона

Баку/Trend/ - На Всемирном экономическом форуме в Давосе на дискуссионной панели «Стратегический взгляд: Евразия» Президент Азербайджана ответил на ряд актуальных вопросов, рассказав, в том числе об успешных результатах развития и ориентированную на будущее многовекторную стратегию нашей страны.

Об этом Trend сказал главный редактор газеты «Bakı xəbər» политический эксперт Айдын Гулиев. По его словам, мировое сообщество в очередной раз убеждается, что Азербайджан, даже в условиях продолжающейся иностранной военной агрессии и других региональных вызовов и угроз, все равно продолжает всесторонне и динамично развиваться, эффективно проводя радикальные реформы: «Заявление Президента Ильхама Алиева о том, что курс на реформы в стране будет продолжен, в очередной раз подтвердило обоснованность международного сообщества к Азербайджану. Это в свою очередь крайнее важно в свете привлечения новых зарубежных инвестиций в страну.

Обмен мнениями на мероприятии по поводу предстоящих парламентских выборов 9 февраля, вызывающих значительный интерес как граждан, так и мировой общественности, заслуживает особого внимания. Президент Ильхам Алиев своим заявлением о том, что новый состав парламента станет важной частью политики реформ в стране, актуализировал несколько важных моментов. Глава государства показал, что для него создание нового парламента, что также отражает и волю народа, имеет принципиальное значение.

Глава государства в Давосе отметил, что избиратели в стране стали более решительными и принципиальными в отношении выборов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев представил полную географию горячих точек региона на форуме в Давосе и привлек внимание мира к необходимости прекращения оккупации Армении, как постоянного источника угрозы в регионе, что также имеет большое значение».

Эксперт отметил, что мнение, озвученное Президентом Азербайджана на панели форума в Давосе об ответственности суперсил за возможное возникновение в регионе новых конфликтных зон, является важным месседжем миру: «Призыв Президента Ильхама Алиева к сверхдержавам обратить пристальное внимание на напряженную ситуацию в регионе является исключительным примером политической решимости, что в ближайшем будущем окажет влияние на ситуацию в регионе.

Президент Ильхам Алиев продемонстрировал всем, что политика, направленная на восстановление региональной стабильности, является приоритетом для Азербайджана. Он также отметил, что опасная агрессивная политика Армении является источником угроз для всего региона.

Глава государства, дав содержательные ответы на актуальные вопросы, показал еще раз, что Азербайджан активно защищает свои национальные интересы и является надежным и миролюбивым партнером, который держит слово».

Гулиев добавил, что Президент Ильхам Алиев, озвучив приоритетные задачи нового правительства, продемонстрировал требовательный и системный подход к кадровой политике в стране. Он отметил, что новое правительство должно осознавать свою высокую ответственность перед азербайджанским народом: «Глава государства однозначно заявил, что молодежная политика в стране направлена исключительно на вызовы будущего. Демонстрация четко очерченного духовно-идеологического потенциала нашей молодежи стала ключевой темой речи Президента Ильхама Алиева. Он заявил, что молодежь республики опирается на фундаментальные принципы независимости, суверенитета и самодостаточности. Это, в свою очередь прозвучало как недвусмысленное предостережение внешним силам - о тщетности их попыток влиять на молодежь с целью дестабилизации страны. Президент Ильхам Алиев продемонстрировал в Давосе, ясно и убедительно, что Азербайджан играет безальтернативную роль и обладает большими возможностями для развития системы безопасности Евразии".

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