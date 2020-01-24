Трагедия 20 Января, инициированная лауреатом Нобелевской премии мира

БАКУ /Trend/ - Ежегодно в октябре объявляются лауреаты Нобелевской премии, учрежденной Альфредом Нобелем на основе капитала, который он и его братья заработали, в том числе и от разработки нефти в Баку, столице независимого ныне Азербайджана.

30 лет назад 15 октября 1990 года Нобелевскую премию мира за “вклад в снижение международной напряженности” и "ведущую роль в мирном процессе" присудили президенту СССР Михаилу Горбачеву. За десять месяцев до этого, в ночь на 20 января 1990 года, по личному поручению Горбачева в Баку были введены советские войска. По злой иронии судьбы, премия, которая по замыслу ее учредителя, должна присуждаться за выдающиеся достижения, досталась преступнику, “выдающимся” историческим "достижением" которого был кровавый расстрел безоружного населения в Баку. Искаженное восприятие событий в Азербайджане, целенаправленно сформированное Кремлем на Западе, способствовало тому, что некоторые западные правительства и СМИ поддержали кровавую бойню, учиненную Горбачевым, считая, что у него не было иного выхода, кроме как ввести в республику войска "для борьбы с "исламистами".

Военная операция под кодовым названием “Удар” стала первым в истории СССР случаем, когда в мирное время советский город был атакован советской же армией. По постановлению Президиума Верховного Совета СССР, подписанного Горбачевым вечером 19 января 1990 года, без соответствующего согласования с Верховным Советом Азербайджанской ССР, был осуществлен ввод войск. Штурм Баку осуществлялся под командованием министра обороны СССР Дмитрия Язова бронетанковыми частями советской армии, войсками МВД и КГБ СССР численностью более 20 тысяч человек. Около 19 часов вечера 19 января в телецентре Баку был взорван энергоблок, а население было осведомлено о постановлении лишь спустя 7 часов после начала вторжения войск в Баку.

Зачастую попытки оправдать ввод войск базируются на двух факторах. В первую очередь, говорится о необходимости обеспечения безопасности армянского населения в Баку. Однако столкновения между армянами и азербайджанцами, в основном азербайджанскими беженцами из Армении, были прекращены еще за неделю до 20 января. Армянское население в основном покинуло Баку 13-14 января, при этом советские войска, находившиеся в то время в республике, бездействовали. Во-вторых, действительно имевшее место противостояние между коммунистическими властями Азербайджана и оппозиционным Народным Фронтом происходило на фоне хаоса и неспособности руководства в Баку и всего СССР обеспечить безопасность азербайджанцев, изгнанных из Армении, да и вообще управлять республикой.

В результате карательной акции советских войск погибли более 145 ни в чем не повинных людей, ранения получили около 800 человек. С особой свирепостью советские войска, не жалея ни детей, ни женщин, ни стариков, расстреливали людей с близкого расстояния и умышленно давили их танками. Гражданские суда и нефтяные танкеры, которые пытались пресечь попытку военных вывезти трупы погибших на военных кораблях, были обстреляны частями ВМФ. В докладе Human Rights Watch «Черный январь в Азербайджане» говорится, что «насилие, применяемое советской армией в ночь с 19 на 20 января, было настолько несоразмерным сопротивлению азербайджанцев, что представляло собой осуществление коллективного наказания».

Такой показательной карательной акцией советское руководство хотело подавить стремление азербайджанского народа к независимости. Столица Азербайджана стала экспериментальной лабораторией для советского руководства по силовому подавлению и других народов, жаждущих свободы. В своей книге под названием «Уголовная ответственность физических лиц за преступления против мира, военные преступления и преступления против человечества», вышедшей в 2008 году, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор Геннадий Мелков отмечает, что «бакинские события — одно из самых жестоких преступлений советской власти, ибо они по своему цинизму и массовости превзошли тбилисскую трагедию (произошедшую 9 апреля 1989 года) и многие другие такого рода события, включая и убийства в Вильнюсе, Риге и Москве».

В недавно рассекреченных британских архивах есть письмо британского дипломата в Москве, который по результатам встреч с высшим руководством СССР, сообщил 24 января 1990 года в Лондон, что операция в Азербайджане была совершена для устрашения остальных республик Советского Союза. Через несколько лет бывший уже министр обороны Дмитрий Язов признается, что применение войск было нацелено на предотвращение падения коммунистической власти в республике.

Однако действия советского руководства, направленные на устрашение азербайджанского народа, полностью провалились. Жестокость и бездушие советского руководства во время событий 20 января сделали необратимым то, что оно пыталось предотвратить. Это только усилило решимость азербайджанского народа обрести свободу и восстановить независимость своей страны. Уже 22-го января, несмотря на военную технику и вооруженных солдат на улицах, миллионы азербайджанцев вышли на траурные процессии, чтобы проводить погибших в последний путь.

Кровавая бойня, призванная укрепить империю, в конечном итоге способствовала ее развалу. События 20 января явились фактическим катализатором распада Советского Союза, став, по сути, толчком к движениям за независимость и в других советских республиках. Увековеченный в календаре как День всенародной скорби, "Черный январь" стал жизненно важным шагом на пути к независимости Азербайджана. Сегодня Азербайджан является современной, стремительно развивающейся страной, а Баку – динамичным политическим и экономическим центром всего региона.

Несмотря на то, что после трагических событий 20 января 1990 года прошло 30 лет, азербайджанский народ хорошо помнит ту кровавую ночь и организаторов этого преступления. Азербайджанский народ все еще ждет, что историческая справедливость восторжествует, и главный организатор тех трагических событий в лице лауреата Нобелевской премии мира Михаила Горбачева наконец-то понесет заслуженное наказание.

В прошлом на призывы лишить Нобелевской премии мира некоторых деятелей, которые позже дискредитировали себя, Нобелевский комитет приводил в ответ свои принципы и традиции – свои решения он не отменяет. Пришло время пересмотреть такой подход. Так, недавно Нобелевский комитет по литературе из-за скандала в связи с сексуальными домогательствами впервые в своей истории отменил присуждение приза в 2018 году.

Как метко отметил азербайджанский дипломат Насими Агаев, трагический парадокс заключается в том, что приз, часть которого основывается на доходах от бакинской нефти, присужден тому, кто устроил кровавую бойню в Баку в январе 1990 года.

Фарид Шафиев,

председатель правления Центра анализа международных отношений

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