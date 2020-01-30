В Азербайджане аккредитацию на парламентские выборы прошли 694 международных наблюдателя

БАКУ /Trend/ - До настоящего времени на внеочередные парламентские выборы, назначенные на 9 февраля, аккредитацию прошли 694 международных наблюдателя.

Об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов сказал на сегодняшнем заседании Комиссии, сообщает в четверг Trend.

Панахов добавил, что число местных наблюдателей достигло 61 813, 33 010 человек которых выдвинуты от политических партий.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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