Миссия ШОС признает парламентские выборы в Азербайджане легитимными, прозрачными и достоверными

БАКУ/Trend/ - Миссия Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признает парламентские выборы в Азербайджане легитимными, прозрачными и достоверными.

Как сообщает Trend, об этом сказал на пресс-конференции глава миссии ШОС Шерали Джонон.

«На избирательных участках использовались ультрафиолетовые детекторы для проверки наличия невидимой краски, которую наносили перед голосованием на пальцы избирателей. На сайте ЦИК, а также его информационных центрах публиковалась информация по поводу расположений выборочных участков, составов комиссий и т.д. Избирательные комиссии были обеспечены бюллетенями, печатными материалами и другим необходимым оборудованием. ЦИК также предоставила иностранным наблюдателям памятки с полезной информацией по ведению мониторинга, а также брошюрку по правилам голосования», - отметил он.

Как сказал Джонон, приглашение международных обозревателей обеспечивает открытость, гласность и демократичность парламентских выборов.

«Миссия проводила наблюдения в городах Баку (также в населенных пунктах Абшерона), Гянджа, Сумгайыт, Ширван, а также в прилегающих к ним территориях. Члены миссии ШОС в день голосования посетили более 204 избирательных участков. Миссия позитивно оценивает масштабную работу проделанную ЦИК Азербайджана. Деятельность ЦИК носила квалифицированный, гласный, прозрачный и независимый характер. Миссия констатирует, что парламентские выборы соответствовали обязательному законодательству страны, а также принятым страною международным законодательствам. Миссия признает парламентские выборы в Азербайджане легитимными, прозрачными, достоверными и демократичными. Миссия поздравляет народ Азербайджана с избранием депутатов Милли Меджлиса Азербайджана, и желает азербайджанскому народу успехов», - подытожил он.

Отметим, что парламентские выборы прошли в Азербайджане 9 февраля.

В рамках парламентских выборов было зарегистрировано 1314 кандидатов. Из них кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5426 постоянных избирательных участков.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

(Илькин Сейфаддини. Редактор: Ровшан Гусейнов)