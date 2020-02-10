Официальных жалоб в связи с парламентскими выборами в Азербайджане в ЦИК не поступало

БАКУ/Trend - Официальных жалоб в связи с парламентскими выборами в Азербайджане в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) не поступало.

По сообщению Trend, об этом заявил в своем выступлении перед журналистами заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов.

По его словам, даже несмотря на то, что пока не поступало жалоб официального характера, любые факты или информация, касающиеся выборов будут рассмотрены коллективом ЦИК и предприняты необходимые меры.

Сравнивая парламентские выборы 2015 и 2020 годов, Гасымов отметил, что если на выборах 2015 года баллотировались в депутаты 767 кандидатов, то в 2020 году - 1314 кандидатов: "На предвыборной агитации этого года наблюдалась абсолютно другая атмосфера. Все кандидаты использовали в рамках предвыборной кампании все доступные интсрументы. Нашей главной целью было, сохраняя действие Избирательного кодекса Азербайджана, предоставить всевозможные условия кандидатам для свободного общения с избирателями и доводения своих идей до общественности. Парламентские выборы этого года оказались богаты в плане технических возможностей и других инструментов для повышения эффективности предвыборной агитации и облегчения самого избирательного процесса (регистрация кандидатов, проведение их предвыборной агитации, общение с гражданами, голосование и прочее)".

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Гюнель Зейналова).