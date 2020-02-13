Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе со специальным представителем Европейского союза (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - 13 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе со специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клааром. Об этом сообщает Trendсо ссылкой на пресс-службу главы государства.

На встрече был обсужден процесс переговоров по решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, затронуто значение сотрудничества в энергетической сфере между Азербайджаном и Европейским союзом, подчеркнута значимость намерения Европейского союза принять участие на высоком уровне в очередном заседании Консультативного совета Южного газового коридора, которое скоро состоится в Баку, и проведен обмен мнениями о перспективах развития наших связей.