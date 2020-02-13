Известный американский аналитик удостоен звания почетного доктора Университета ADA

Политика 13 февраля 2020 17:19 (UTC+04:00)
Известный американский аналитик удостоен звания почетного доктора Университета ADA

БАКУ/Trend/ - Известный американский аналитик Томас Гольц был удостоен звания почетного доктора Университета ADA, по предложению ректора Университета ADA Хафиза Пашаева и по решению Сената университета, сообщает в четверг Trend.

Гольц был удостоен высокого звания за исследования по Азербайджану и Каспийскому региону, широко известные публикации в этой области и значительный вклад в укрепление взаимопонимания между народами Азербайджана и США.

Как отметил в ходе церемонии Хафиз Пашаев, Томас Гольц является его большим другом, а главное - большим другом Азербайджана.

По словам Пашаева, Гольц является великолепным автором, а его произведениями стали лучшими среди книг посвященным ранним годам становления Азербайджана.

"Хотя эти книги нельзя назвать дневниками, они ярко описывают переживания самого автора и написаны в очень личной манере", - отметил Пашаев.

По его словам, на данный момент книги Гольца переведены на азербайджанский и турецкий языки.

"Что же касается статей Гольца, то как бывший посол в США я должен отметить, что именно эти книги раскрыли читателем США в деталях историю Азербайджана. В одной своей статье про Ходжалы Гольц пишет: "Большинство людей, кого я встретил в Ходжады либо погибли, либо пропали без вести". Гольц нашел множество креативных способов рассказать миру об Азербайджане и Кавказском регионе. В самое тяжёлое для Азербайджана время Гольц всегда был с нами и я действительно считаю, что эта награда самая малость из того, что мы можем для вас сделать и я надеюсь вы навсегда сохраните Азербайджан в своей памяти", - сказал Пашаев.

Гольц, в свою очередь, отметил, что самое главное что изменилось в Азербайджане с тех пор как он впервые посетил его - это система образования и учебные заведения.

По словам Гольца, когда его спрашивают о том, как изменился Азербайджан со времени его первого визита в страну в 1991 году, он начинает перечислять долгий список.

"Говоря о современном Азербайджане невозможно не отметить огромные инфраструктурные изменения, которые произошли в стране, красивые образцы современной архитектуры и другие видимые изменения. Но самое главное, что изменилось в Азербайджане - это система образования в стране," - сказал Гольц.

По его словам, невозможно не обратить внимание на то, как развивается Университет ADA.

"Каждый раз когда я сюда приезжаю, строится новая аудитория, где я обязательно потом читаю лекции", - сказал он.

Гольц выразил благодарность университету ADA, а также азербайджанской Госкомпании SOCAR за оказанную поддержку и преподнес в дар Университету ADA коллекцию книг.

Отметим, что Томас Гольц является автором книги «Азербайджанский дневник», которая является одной из первых книг, посвященных независимому Азербайджану и армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

Статьи, написанные Томасом Гольцем в Washington Post, National Interest и других авторитетных изданиях, представили Азербайджан мировой общественности, в частности, привели к широкому освещению в международных СМИ правды о трагедии в Ходжалы.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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