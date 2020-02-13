ЦИК Азербайджана аннулировал результаты выборов в округе Хады Раджабли

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана аннулировала результаты выборов в 74-м Лянкяранском избирательном округе.

Как сообщает в четверг Trend, в ходе заседания было отмечено, что несколько кандидатов из данного округа обратились в ЦИК с жалобами о правонарушениях, и попросили аннулировать результаты голосования. На заседании было отмечено, что ЦИК расследовал эти обращения, в результате чего была установлена их достоверность. Было установлено, что на нескольких участках были допущены правонарушения, которые не позволяют определить волеизъявление народа, что создает основание для аннулирования результатов выборов. Предложение было принято большинством голосов, тем самым результаты выборов в 74-м Лянкяранском избирательном округе были аннулированы.

Отметим, что лидирующим кандидатом по данному округу является Хады Раджабли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)