Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с президентом Международного комитета Красного Креста
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, встретился в Мюнхене с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
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