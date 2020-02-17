ЦИК Азербайджана аннулировал результаты выборов по 7 участкам

БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассмотрела обращение по 34-му Хатаинскому второму округу, сообщает в понедельник Trend.

На заседании было отмечено, что во время выборов были допущены нарушения, и что в ходе расследования жалоба частично подтвердилась.

Член ЦИК Илькин Шахбазов предложил посчитать недействительными результаты голосования на 1, 2, 3, 4, 18, 30, 35 участках этого округа. После голосования предложение было принято.

Отметим, что лидирующим кандидатом по этому округу является Михаил Забелин.

Напомним, что 9 февраля в Азербайджане были проведены парламентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)