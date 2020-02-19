В Азербайджане аннулированы итоги голосований на двух избирательных участках
БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана аннулировала итоги голосования по двум избирательным участкам 90-го Агдашского округа.
Как передает в среду Trend, член ЦИК Габиль Оруджев сообщил, что в обращении по Агдашскому избирательному округу отмечены правонарушения на шестом и седьмом участках. По словам члена ЦИК, в ходе расследования были выявлены факты, которые не позволяют определить волю избирателей. Он предложил аннулировать итоги голосования на вышеуказанных участках.
Предложение было принято в результате голосования.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )
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