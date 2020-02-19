В Азербайджане аннулированы итоги голосований на двух избирательных участках

БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана аннулировала итоги голосования по двум избирательным участкам 90-го Агдашского округа.

Как передает в среду Trend, член ЦИК Габиль Оруджев сообщил, что в обращении по Агдашскому избирательному округу отмечены правонарушения на шестом и седьмом участках. По словам члена ЦИК, в ходе расследования были выявлены факты, которые не позволяют определить волю избирателей. Он предложил аннулировать итоги голосования на вышеуказанных участках.

Предложение было принято в результате голосования.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )