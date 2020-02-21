На итальянских M-346 в Азербайджане смогут готовить пилотов истребителей пятого поколения

БАКУ /Trend/ - При помощи закупленных у Италии самолетов M 346 в Азербайджане смогут готовить пилотов истребителей пятого поколения.

Об этом в пятницу сказал Trend, полковник запаса, военный эксперт Шаир Рамалданов.

По его словам, эти самолеты идеально подходят для современных тренировок.

"На своих последних совещаниях Президент Ильхам Алиев говорил, что азербайджанская армия и в дальнейшем будет обеспечиваться новейшими вооружениями и техникой. Мы становимся очевидцами этого. В ходе визита в Беларусь Президент Ильхам Алиев подписал меморандум в связи с системами ПВО. Очередной такое документ подписан в рамках государственного визита в Италию в связи с самолетами M-346", - сказал Рамалданов.

Эксперт отметил, что эти самолеты отвечают самым современным требованиям.

"Самолет M-346 эксплуатируется с 2012 - 2013 годов. Данный тип самолетов закуплен для подготовки пилотов, и оборудован современной техникой, отвечающей мировым стандартам. Подготовленные при помощи этих самолетов пилоты смогут летать на реактивных самолетов вплоть до пятого поколения. Для этого самолеты М-346 разработаны в соответствии с параметрами современных истребителей и штурмовиков. Подготовка азербайджанских пилотов именно на этих самолетах имеет чрезвычайно важное значение", - сказал Шаир Рамалданов.

Отметим, что М-346 эксплуатируются ВВС Италии, Израиля, Сингапура, Польши в качестве учебно-боевого самолета.

Напомним, что в рамках государственного визита Президента Ильхама Алиева в Италию была подписана "Декларация по соглашению между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Leonardo S.p.A в связи с приобретением системы интеграции для самолетов М-346".

Документ подписали министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов и исполнительный директор Leonardo S.p.A Алессандро Профумо.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)