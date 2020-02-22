Президент Ильхам Алиев: Итальянские компании должны находиться в первых рядах в проектах, которые реализуются и будут реализованы в Азербайджане по государственной линии

Политика 22 февраля 2020 02:34 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Итальянские компании должны находиться в первых рядах в проектах, которые реализуются и будут реализованы в Азербайджане по государственной линии

БАКУ /Trend/ - Итальянские компании должны находиться в первых рядах в проектах, которые реализуются и будут реализованы в Азербайджане по государственной линии.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, в ходе выступления на азербайджано-итальянском бизнес-форуме Риме.

"Считаю, что Италия обладает уникальным опытом в области туризма. По количеству туристов Италия, по-моему, занимает первое или второе место в мире. Эта сфера развивается и в Азербайджане. В прошлом году число туристов увеличилось почти на 20 процентов. Рад, что за последние три года количество туристов, приезжающих из Италии в Азербайджан, увеличилось примерно на 40 процентов. Это оказывает очень позитивное влияние и на связи между людьми. Хочу особо отметить сотрудничество между Азербайджаном и Италией в области культуры. Вот уже восемь лет, как в парке «Вилла Боргезе» возведен памятник гениальному азербайджанскому поэту Низами. Предприняты соответствующие шаги, связанные с деятельностью в Риме Культурного центра Азербайджана. В центре города построено красивое здание. Уверен, что в ближайшее время в Риме начнет функционировать Культурный центр Азербайджана", - сказал глава государства.

По его словам, Азербайджан открыт для сотрудничества и во всех остальных отраслях.

"Что касается планов Азербайджана на будущее, то приоритет будут составлять инфраструктурные проекты, и мы приглашаем итальянские компании. Уверен, что в рамках бизнес-форума будет проведена презентация, касающаяся предстоящих в Азербайджане работ, и итальянские компании будут проинформированы. В частности, среди вопросов, входящих в сегодняшнюю повестку дня, - проекты питьевой воды, принятие мелиоративных мер и улучшение экологической ситуации на Абшеронском полуострове. Потому что из-за добычи нефти есть большая необходимость в улучшении экологической ситуации на Абшеронском полуострове, где расположен и Баку. Азербайджанское государство выделяет на эти цели крупные средства. Насколько я знаю, итальянские компании пока работают в этой сфере неактивно. Эта сфера, можно сказать, охвачена другими европейскими компаниями. Поэтому приглашаю итальянские компании в эту сферу. Уверен, что члены правительства Азербайджана обеспечат необходимой информацией по данному вопросу", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что подписанный меморандум в области электроэнергетики будет выполнен.

"Вновь возвращаюсь к отчету Давосского всемирного экономического форума. В нем указано, что по коэффициенту доступности электроэнергии Азербайджан занимает второе место в мире. Все наши населенные пункты обеспечены электроэнергией. Мы экспортируем электроэнергию. В январе этого года с двумя крупными компаниями были подписаны соответствующие документы по строительству ветряной и солнечной электростанций мощностью 440 мегаватт. Приглашаем в эту сферу и итальянские компании. У нас огромный потенциал, связанный с возобновляемой энергией. В Азербайджане, как и в Италии, достаточно много солнечных дней. Но в отличие от Италии много и ветреных дней. Порой это создает проблемы. Но считаю, что для производства возобновляемой энергии это – благоприятный фактор. Поэтому приглашаем итальянские компании и в эту сферу. Что касается общего экономического развития Азербайджана, то экономическое положение нашей страны очень стабильное", - сказал глава государства.

По его словам, внешний государственный долг Азербайджана находится на очень низком уровне, составляет всего 17 процентов валового внутреннего продукта.

"Согласно утвержденной мною стратегии, в течение нескольких лет он должен сократиться до 10 процентов. Наши валютные резервы в шесть раз превышают внешний государственный долг. Поэтому мы в любой момент можем обнулить внешний долг. То есть, это позволяет нам привлекать средства на важные проекты также с международных финансовых рынков, несмотря на то, что в отчете Международной финансовой корпорации - IFC - Азербайджан уже признается как донорская страна, и эти возможности в будущем будут расти. Должен также отметить, что Азербайджан вкладывает большие инвестиции, реализует крупные проекты за пределами страны. До сих пор за пределами нашей страны вложены инвестиции в объеме примерно 17 миллиардов долларов. Итальянские компании также участвуют в этих проектах. Вчера мы говорили об этом. Приглашаем итальянские компании к участию в проектах, которые в будущем будут реализованы в зарубежных странах при финансовом обеспечении Азербайджана", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в целом, за последние 16 лет экономика Азербайджана выросла в 3,4 раза.

"Это – рекордный показатель в мировом масштабе. В то же время полученные доходы распределены справедливо. Важный фактор, позволяющий говорить об этом, заключается в том, что 16 лет назад почти 50 процентов населения Азербайджана жило в условиях бедности. Сегодня же в условиях бедности живут 4,8 процента граждан. Словом, перед страной нет серьезных экономических проблем. Основной вопрос – улучшение бизнес-климата, и в этой области также проведены реформы. Сегодня, наверное, об этом будет говориться. Хочу отметить, что в отчете Doing Business Всемирного банка Азербайджан по мерам, принятым в области улучшения бизнес-среды, входит в число 20 самых реформаторских стран. Не хочу отнимать у вас много времени. Знаю, что повестка дня бизнес-форума очень большая, и будут даны ответы на все вопросы, интересующие итальянские компании. Завершая свое выступление, хочу отметить следующее. Я уже дал членам правительства соответствующее указание об этом в связи с тем, что со вчерашнего дня Азербайджан и Италия, как стратегические партнеры, открыли новую страницу в истории наших связей. Италия является для нас главной партнерской страной на европейском пространстве, и я абсолютно убежден в том, что такое же партнерство должно быть и в области бизнеса", - сказал глава государства.

По его словам, итальянские компании должны находиться в первых рядах в проектах, которые реализуются и будут реализованы в Азербайджане по государственной линии.

"Это наше желание. Уверен, что интересы итальянских компаний совпадают с нашими интересами. Верю, что бизнес-форум станет важным шагом в этом направлении.Еще раз выражаю Президенту Маттарелле, премьер-министру Конте, министру Ди Майо глубокую признательность за оказанное гостеприимство. Желаю итальянскому народу постоянного процветания и счастья. Спасибо", - сказал глава государства.

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