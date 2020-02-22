Президент Ильхам Алиев принял участие в азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Риме (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 21 февраля в Риме состоялся азербайджано-итальянский бизнес-форум.

В бизнес-форуме принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ведущий мероприятия: Приветствую всех. Благодарю за то, что сегодня здесь вас так много. Объявляем бизнес-форум открытым. Я очень рад и горд видеть здесь Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Очень рад видеть здесь министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии. Не теряя времени, предоставляю слово министру иностранных дел и международного сотрудничества.

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии выступил на бизнес-форуме.

Выступление министра Луиджи Ди Майо

- Уважаемый Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев.

Мой дорогой коллега министр иностранных дел, уважаемые бизнесмены, дамы и господа.

Очень рад видеть сегодня вас в Министерстве иностранных дел и особенно участвовать в форуме вместе с уважаемым Президентом господином Алиевым. Приветствую находящихся сегодня здесь министров, а также участвующих в форуме бизнесменов, представителей государственных структур как с итальянской, так и с азербайджанской стороны.

Мы хотим отметить, что Италия вместе со Средиземным морем составляет большой мост между Европой, Африкой и Азией. Этот мост имеет стратегическое значение для партнерства между Европой и Азией. Азербайджан и Италия являются древними странами как с исторической, так и географической точек зрения. Известный итальянский путешественник Марко Поло в своих произведениях рассказывал об Азербайджане, Янардаге. Еще в XIII веке торговцы могли почерпнуть информацию об Азербайджане из его книг.

Отношения между Азербайджаном и Италией основываются как на дружественных связях, так и на диалоге, который соединяет различные культуры, этносы, религии и языки. Ваш сегодняшний визит в Италию является первым государственным визитом, что свидетельствует о высоком уровне наших связей.

Этот Ваш визит в Италию еще раз подтверждает дружбу и близость между Римом и Баку. В последние годы укрепились торговые связи между Италией и Азербайджаном. Это оказывает большую поддержку динамичному развитию наших связей.

Подписание вчера Совместной декларации о многостороннем стратегическом сотрудничестве окажет очередную поддержку нашим связям. Мы знаем, что эти связи развиваются не только в энергетической сфере, они являются мостом, соединяющим Рим и Баку, способствуют более широкому развитию наших отношений.

Италия считается первым торговым партнёром Азербайджана. Менее чем за десять лет товарооборот между нашими странами вырос почти на 70 процентов. За последние десять лет Италия импортировала из Азербайджана продукцию на 55,5 миллиарда евро. Участвующие сегодня здесь итальянские компании функционируют в различных сферах - не только в нефтегазовой отрасли, но и в других областях. Ожидается, что эти компании окажут поддержку развитию наших связей. Стоимость тендеров, которые выиграли итальянские компании в Азербайджане за последние 15 лет, составляет 7 миллиардов евро.

Наши отношения еще раз подтверждают важное значение стратегического сотрудничества. И действительно, мы выражаем очень большую признательность за усилия, приложенные правительством Азербайджана в сфере экономики, а также в укреплении отношений с бизнесменами. Правительство оказывает большую поддержку защите бизнес-среды, а также малого и среднего бизнеса с правовой точки зрения. Мы и за это выражаем признательность.

В настоящее время в Азербайджане действуют более 100 наших компаний. Мы работаем во всех сферах: от дизайна до туризма, от аграрной промышленности до зеленых технологий, от транспорта до логистики. Естественно, это - результат большой поддержки, оказываемой нашим компаниям в Азербайджане.

Господин Президент, я знаю, что у нас есть все необходимые условия для усиления нашего сотрудничества в области промышленности. Мы должны вместе оценить эти шансы и возможности.

Думая сегодня о ключевых секторах бизнес-форума, хочу сказать, что Италия имеет большой опыт мирового уровня во всех этих областях. Например, Италия сыграла неоценимую роль в мире в сфере инфраструктуры и транспорта. В частности, она играет большую роль в интернационализации компаний и поддержке малых и средних предприятий. Мы уверены, что навыки итальянских компаний помогут вам. Благодаря оказываемой поддержке в этой области, созданию нового Шелкового пути Азербайджан превратился в основной транспортный хаб. Как пример можно привести создание особой экономической зоны в новом Алятском порту.

Наши компании в аграрном секторе являются первыми в мире с точки зрения уровня технологий и производства. Итальянские компании особенно специализируются на совершенствовании сельскохозяйственного оборудования. Это оборудование играет особую роль в защите окружающей среды. За счет этого наше сельское хозяйство сократило выбросы парниковых газов на 50 процентов. Конечно, это лучший показатель по сравнению с другими странами Европейского Союза.

Италия имеет многолетний опыт в области возобновляемых источников энергии и экоустойчивых технологий. У нас богатый опыт использования возобновляемых источников энергии в солнечной, ветровой и геотермальной областях. За последние 15 лет около 432 тысяч итальянских компаний оказали поддержку развитию биотехнологий. В частности, количество компаний в области биотехнологий составляет 31,2 процента, а в производственном секторе - 35,8 процента.

Я уверен, что итальянские компании могут сыграть большую роль в улучшении плодородия земель на территории Абшерона. Также хочу сказать, что итальянские компании очень заинтересованы в осуществлении деятельности в области инфраструктуры, машиностроения, аграрной промышленности, оцифровки, фармацевтики и текстильной промышленности. И итальянское правительство оказывает этому большую поддержку. Потому что, как Вы знаете, правительство Италии оказывает компаниям поддержку, связанную со стратегией торговой политики и расширением интернационализации. Основной целью здесь является представление компаний на зарубежных рынках и дальнейшее увеличение количества этих компаний. Основная цель этих компаний, ассоциаций, а также других компаний - обладать действительно сильным "ноу-хау". Поддержка правительством Италии именно бизнесменов поможет их деятельности в Азербайджане.

Господин Президент, еще раз выражаю Вам признательность. Потому что Ваше участие и участие сегодня здесь бизнесменов еще больше углубит взаимосвязи между нашими странами. Уверен, что это поможет нам сделать новый шаг в наших связях. Благодарю всех вас.

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Затем на форуме выступил Президент Азербайджана.

Выступление Президента Ильхама Алиева

- Уважаемый господин министр.

Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья.

Я очень рад, что в рамках моего государственного визита в Италию проводится итальяно-азербайджанский бизнес-форум. Уверен, что он будет очень продуктивным, и в результате форума экономические и торговые связи между двумя странами поднимутся на новую ступень. Я уверен в этом. Есть много факторов, дающих основание говорить это. Как вам известно, сегодня последний день моего государственного визита в Италию. По приглашению Президента Маттареллы я нахожусь с государственным визитом в вашей прекрасной стране, и это является свидетельством того, что наши отношения находятся на очень высоком уровне. В 2018 году Президент Маттарелла находился с официальным визитом в Азербайджане. Могу сказать, что после того визита связям между двумя государствами был придан мощный импульс. Подписание вчера и сегодня более 25 документов является наглядным доказательством этого. Потому что подписание такого количества документов возможно только между очень близкими друг другу странами. Эти документы охватывают многие сферы. Документы, охватывающие политическую, экономическую, культурную, гуманитарную сферы, образование, энергетику, космическую промышленность, военную промышленность и другие направления, создают прекрасную базу для нашего дальнейшего сотрудничества. Среди них хочу особо отметить Совместную декларацию об усилении многомерного стратегического партнерства. Это – очень серьезный политический документ, по существу определяющий основные приоритеты нашего дальнейшего двустороннего сотрудничества. Документ содержит очень важные положения. Они свидетельствуют о том, что наши связи близки даже к союзническим, так как в одной из статей там указано, что мы будем поддерживать друг друга в международных организациях с учетом наших интересов.

Что касается экономической сферы, то, как сказал господин министр, Италия является первым торговым партнером Азербайджана. Но мы также должны знать, что это стало возможным в первую очередь благодаря экспорту сырой нефти из Азербайджана в Италию. Наша основная задача - диверсификация торговых связей. Считаю, что такие возможности создаст реализация проектов в ненефтегазовом секторе.

Азербайджан уже много лет оснащает Италию сырой нефтью. Поставляемая из Азербайджана сырая нефть составляет 18 процентов потребления в Италии, и Азербайджан находится на первом месте. В результате успешного завершения проекта ТАР Азербайджан и Италия на протяжении последующих десятилетий будут взаимодействовать в газовом секторе как очень надежные партнеры. Проект ТАР завершается. Его реализация составляет 92 процента, как вы знаете, это – 4-й сегмент Южного газового коридора. На сегодняшний день работы в остальных 3 сегментах полностью завершились. Уверен, что в конце нынешнего года мы отметим окончательную сдачу проекта в эксплуатацию. Вчера в ходе встречи с председателем Совета Министров господином Конте я пригласил его на торжественную официальную церемонию, которая пройдет в Азербайджане. Он принял это приглашение.

Азербайджан и Италия расположены в двух пунктах Южного газового коридора. Между нами находятся еще 5 стран. Действительно, этому уникальному инфраструктурному проекту очень трудно найти аналог и в техническом, и в финансовом отношении, и с точки зрения международного сотрудничества. Проект, соединяющий семь стран, финансируемый ведущими международными финансовыми структурами и реализуемый с участием многих передовых компаний, является олицетворением итальяно-азербайджанской дружбы. Нам удалось реализовать его только в условиях дружбы. Можно сказать, что мы уже находимся на последней стадии проекта.

В то же время сейчас наша основная задача – углублять экономическое сотрудничество после реализации ТАР. Вчера во время рабочего обеда я встретился с руководителями ведущих итальянских компаний. Многие из них уже много лет работают в Азербайджане, другие – хотят работать. Мы тоже хотим этого, объем подписанных контрактов, как отметил господин министр, исчисляется миллиардами евро. Уверен, что дальнейшее сотрудничество будет еще более широкомасштабным, потому что мы, как стратегические партнеры, должны поддерживать друг друга и в области торговли и бизнеса.

Считаю, что можно выбрать много сфер для дальнейшего сотрудничества. По существу они нашли отражение в соглашениях, которые были подписаны вчера и будут подписаны сегодня. Хочу особо отметить транспортный сектор. Азербайджан полностью обновил транспортную инфраструктуру на своей территории. В отчете Давосского всемирного экономического форума Азербайджан занимает 34-е место в мире по транспортной инфраструктуре. По эффективности железных дорог находится на 12-м, эффективности воздушного сообщения – на 11-м месте. Азербайджан – страна, не имеющая выхода к открытым морям, превратился уже в один из международных транспортных и логистических центров. Через территорию Азербайджана проходит транспортный коридор Восток-Запад. Это стало возможным после сдачи в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, реализованной по инициативе Азербайджана. В то же время через территорию Азербайджана проходит и транспортный коридор Север-Юг. Азербайджан является единственной страной-участницей обоих важных транспортных коридоров, которые по существу открыли путь к широкомасштабному международному сотрудничеству. В настоящее время мы занимаемся работой, связанной с транспортными коридорами Север-Запад и Юг-Запад. Грузы уже поставляются по этим коридорам на мировые рынки. В одном из подписанных вчера меморандумов нашел решение вопрос между Азербайджанскими железными дорогами и соответствующими структурами Италии. Мы будем закупать у Италии железнодорожную технику.

Весьма перспективной отраслью является и космическая промышленность. У Азербайджана уже есть 3 спутника. Опыт, накопленный Италией в этой области, очень интересен для нас. До сих пор между двумя странами не было связей в области космической промышленности. Однако согласно подписанному вчера документу мы будем продолжать сотрудничество и в этой области.

Итальянские компании помогают нам в увеличении промышленного производства и в диверсификации экономики Азербайджана. В рамках визита господина Маттареллы мы вместе участвовали в открытии крупного нефтехимического предприятия. Одна из ведущих итальянских компаний ввела в строй в Азербайджане два крупных промышленных предприятия стоимостью около 1 миллиарда долларов. То есть, работала в качестве подрядчика. В настоящее время эта компания активно участвует в реконструкции нефтеперерабатывающего завода в Азербайджане. Сумма подписанных контрактов превышает 800 миллионов евро. Это только начало. Уверен, что итальянские компании сыграют свою роль в дальнейшем промышленном развитии Азербайджана.

Должен отметить, что в прошлом году ненефтяная промышленность Азербайджана выросла на 16 процентов, а в январе нынешнего года – примерно на 14-15 процентов. Это говорит о том, что промышленному производству уделяется огромное внимание, а частный сектор вкладывает в эту отрасль крупные инвестиции. Уверен, что работа в данном направлении будет проводиться и впредь.

В числе подписанных вчера документов хочу особо отметить еще один. Он касается военно-промышленного комплекса. Это тоже только начало. До сих пор сотрудничества между Италией и Азербайджаном в области военной промышленности не было. Но на основе подписанного меморандума такое сотрудничество началось. Уверен, что до конца этого года будут согласованы все необходимые технические и коммерческие условия, и, таким образом, мы будем успешно сотрудничать в области военной промышленности.

Как сказал господин министр, итальянские компании обладают огромным опытом в области сельского хозяйства. Некоторые компании работают в Азербайджане. Одна из итальянских компаний даже занимается развитием виноделия в Азербайджане, причем очень успешно. Производимая данной компанией продукция экспортируется на внешние рынки. Мы придаем особое значение и этой отрасли. В прошлом году в Азербайджане было заготовлено рекордное количество винограда – около 200 тысяч тонн. Основная часть этого винограда – технические сорта. Поэтому считаю, что развитие виноделия является очень перспективной отраслью. Италия обладает богатым опытом в этой области. Азербайджан тоже имеет опыт, и у нас нет никаких проблем для выхода на соответствующие рынки.

Хотел бы отметить и другие отрасли сельского хозяйства. Италия имеет большой опыт в области маслиноводства. Азербайджан уже начал экспортировать оливковые масла. Мы приглашаем итальянские компании в эту сферу в качестве консультантов и подрядчиков. Азербайджан и Италия являются ведущими производителями в области фундуководства в мировом масштабе. Мы, кажется, делим третье-четвертое места. Эта отрасль также имеет очень большие перспективы. В том числе Азербайджан занимается экспортом фундука в Италию, и, как мне известно, итальянские компании проявляют большой интерес к этой сфере. Мы приглашаем их в Азербайджан для участия вместе с нами в развитии этих и других отраслей, потому что сегодня урожайность в Азербайджане в результате применения новых технологий резко возрастает. Большой опыт Италии в этой области, конечно, обусловливает данное сотрудничество.

Считаю, что Италия обладает уникальным опытом в области туризма. По количеству туристов Италия, по-моему, занимает первое или второе место в мире. Эта сфера развивается и в Азербайджане. В прошлом году число туристов увеличилось почти на 20 процентов. Рад, что за последние три года количество туристов, приезжающих из Италии в Азербайджан, увеличилось примерно на 40 процентов. Это оказывает очень позитивное влияние и на связи между людьми.

Хочу особо отметить сотрудничество между Азербайджаном и Италией в области культуры. Вот уже восемь лет, как в парке "Вилла Боргезе" возведен памятник гениальному азербайджанскому поэту Низами. Предприняты соответствующие шаги, связанные с деятельностью в Риме Культурного центра Азербайджана. В центре города построено красивое здание. Уверен, что в ближайшее время в Риме начнет функционировать Культурный центр Азербайджана.

Мы открыты для сотрудничества и во всех остальных отраслях. Что касается планов Азербайджана на будущее, то приоритет будут составлять инфраструктурные проекты, и мы приглашаем итальянские компании. Уверен, что в рамках бизнес-форума будет проведена презентация, касающаяся предстоящих в Азербайджане работ, и итальянские компании будут проинформированы. В частности, среди вопросов, входящих в сегодняшнюю повестку дня, - проекты питьевой воды, принятие мелиоративных мер и улучшение экологической ситуации на Абшеронском полуострове. Потому что из-за добычи нефти есть большая необходимость в улучшении экологической ситуации на Абшеронском полуострове, где расположен и Баку. Азербайджанское государство выделяет на эти цели крупные средства. Насколько я знаю, итальянские компании пока работают в этой сфере неактивно. Эта сфера, можно сказать, охвачена другими европейскими компаниями. Поэтому приглашаю итальянские компании в эту сферу. Уверен, что члены правительства Азербайджана обеспечат необходимой информацией по данному вопросу.

Уверен, что подписанный меморандум в области электроэнергетики будет выполнен. Вновь возвращаюсь к отчету Давосского всемирного экономического форума. В нем указано, что по коэффициенту доступности электроэнергии Азербайджан занимает второе место в мире. Все наши населенные пункты обеспечены электроэнергией. Мы экспортируем электроэнергию. В январе этого года с двумя крупными компаниями были подписаны соответствующие документы по строительству ветряной и солнечной электростанций мощностью 440 мегаватт. Приглашаем в эту сферу и итальянские компании. У нас огромный потенциал, связанный с возобновляемой энергией. В Азербайджане, как и в Италии, достаточно много солнечных дней. Но в отличие от Италии много и ветреных дней. Порой это создает проблемы. Но считаю, что для производства возобновляемой энергии это – благоприятный фактор. Поэтому приглашаем итальянские компании и в эту сферу.

Что касается общего экономического развития Азербайджана, то экономическое положение нашей страны очень стабильное. Наш внешний государственный долг находится на очень низком уровне, составляет всего 17 процентов валового внутреннего продукта. Согласно утвержденной мною стратегии, в течение нескольких лет он должен сократиться до 10 процентов. Наши валютные резервы в шесть раз превышают внешний государственный долг. Поэтому мы в любой момент можем обнулить внешний долг. То есть, это позволяет нам привлекать средства на важные проекты также с международных финансовых рынков, несмотря на то, что в отчете Международной финансовой корпорации - IFC - Азербайджан уже признается как донорская страна, и эти возможности в будущем будут расти.

Должен также отметить, что Азербайджан вкладывает большие инвестиции, реализует крупные проекты за пределами страны. До сих пор за пределами нашей страны вложены инвестиции в объеме примерно 17 миллиардов долларов. Итальянские компании также участвуют в этих проектах. Вчера мы говорили об этом. Приглашаем итальянские компании к участию в проектах, которые в будущем будут реализованы в зарубежных странах при финансовом обеспечении Азербайджана.

В целом, за последние 16 лет экономика Азербайджана выросла в 3,4 раза. Это – рекордный показатель в мировом масштабе. В то же время полученные доходы распределены справедливо. Важный фактор, позволяющий говорить об этом, заключается в том, что 16 лет назад почти 50 процентов населения Азербайджана жило в условиях бедности. Сегодня же в условиях бедности живут 4,8 процента граждан. Словом, перед страной нет серьезных экономических проблем. Основной вопрос – улучшение бизнес-климата, и в этой области также проведены реформы. Сегодня, наверное, об этом будет говориться. Хочу отметить, что в отчете Doing Business Всемирного банка Азербайджан по мерам, принятым в области улучшения бизнес-среды, входит в число 20 самых реформаторских стран.

Не хочу отнимать у вас много времени. Знаю, что повестка дня бизнес-форума очень большая, и будут даны ответы на все вопросы, интересующие итальянские компании. Завершая свое выступление, хочу отметить следующее. Я уже дал членам правительства соответствующее указание об этом в связи с тем, что со вчерашнего дня Азербайджан и Италия, как стратегические партнеры, открыли новую страницу в истории наших связей. Италия является для нас главной партнерской страной на европейском пространстве, и я абсолютно убежден в том, что такое же партнерство должно быть и в области бизнеса. Итальянские компании должны находиться в первых рядах в проектах, которые реализуются и будут реализованы в Азербайджане по государственной линии. Это наше желание. Уверен, что интересы итальянских компаний совпадают с нашими интересами. Верю, что бизнес-форум станет важным шагом в этом направлении.

Еще раз выражаю Президенту Маттарелле, премьер-министру Конте, министру Ди Майо глубокую признательность за оказанное гостеприимство. Желаю итальянскому народу постоянного процветания и счастья. Спасибо.