Арзу Нагиев: Подписание Азербайджаном Совместной декларации с членом G7 - Италией имеет крайне важное значение

Политика 22 февраля 2020 15:07 (UTC+04:00)
Арзу Нагиев: Подписание Азербайджаном Совместной декларации с членом G7 - Италией имеет крайне важное значение

БАКУ /Trend/ - Государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию имеет большое значение с точки зрения укрепления и развития сотрудничества между двумя странами.

Об этом в субботу сказал Trend политолог Арзу Нагиев.

По его словам, одной из самых важных составляющих визита главы государства стало подписание Совместной декларации об усилении многомерного стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией.

"Подписание документа Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Джузеппе Конте повышает его политическую и экономическую значимость. В документе отражены очень важные вопросы. Во-первых, Совместная декларация предусматривает выход сотрудничества между Азербайджаном и Италией на качественно новый уровень. Подписание Азербайджаном такого серьезного документа с членом "Большой семерки" - Италией имеет крайне важное значение. Другой важный момент, отраженный в документе, заключается в том, что стороны выражают поддержку независимости, территориальной целостности, суверенитету в рамках признанных на международном уровне государственных границ обеих стран.

Естественно, главный момент данного пункта связан с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. Отраженная в документе однозначная поддержка мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, согласно фундаментальным принципам Хельсинкского заключительного акта, в частности на основании принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международных границ, как и указано в соответствующих документах и постановлениях ООН и ОБСЕ, в том числе в рамках переговорного процесса, осуществляемого под эгидой ОБСЕ, имеет исключительно важное значение. В документе выражена полная поддержка справедливой позиции Азербайджана", - сказал Арзу Нагиев.

Политолог отметил, что нынешняя поддержка Италией Азербайджана в качестве своего стратегического партнера - крайне значимый фактор. "Я бы даже сказал, что среди европейских государств, поддерживающих Азербайджан, на первом месте находится именно Италия. В Совместной декларации отражены такие направления, как политика, оборона, вопросы безопасности, торговли и энергетики, инвестирование, транспортные и другие вопросы. В документе Италия воспринимает Азербайджан как стратегического партнера.

Как известно, до этого визита глава азербайджанского государства выступил в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Важное значение имеет и тот факт, что одна из важнейших стран Евросоюза - Италия поддержала слова Президента Ильхама Алиева, после того как глава государства еще раз довел до внимания широкой аудитории, что Армения - агрессор, а Азербайджан - подвергшаяся агрессии страна", - подчеркнул Нагиев.

Он отметил, что в Совместной декларации особое внимание уделено и экономическим вопросам. "Сегодня Азербайджан - одна из важнейших стран в контексте обеспечения энергетической безопасности Европы, частью которой является Италия. С этой точки зрения можно упомянуть трубопровод ТАР. Этот трубопровод протяженностью 878 километров, являющийся европейской частью "Южного газового коридора", проходит по территориям Греции, Албании, по дну Адриатического моря и заканчивается на юге Италии. С этой точки зрения, Совместная декларация - документ, который создаст условия для работы "Южного газового коридора" в полную мощность, транспортировки азербайджанского газа в Европу", - сказал Нагиев.

Политолог добавил, что другим важным вопросом, отраженным в Совместной декларации, является вопрос безопасности.

"Как известно, Италия - член НАТО, и строит свои вооруженные силы в соответствии со стандартами вышеуказанного блока. В свою очередь Азербайджан является постоянным участником миротворческих операций НАТО, в то же время страна принимает активное участие в антитеррористических операциях. Считаю, что после подписания Совместной декларации Италия сыграет важную роль в обеспечении азербайджанской армии новейшим вооружением и техникой. Ввиду этого весьма ожидаемо подписание соответствующих документов в этом направлении", - сказал Арзу Нагиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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