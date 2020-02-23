Текущий уровень толерантности в Азербайджане - результат политики главы государства - Бахруз Гулиев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан имеет давние традиции в области мультикультуральных ценностей, межэтнических и межрелигиозных отношений. Проводимая государством в этом направлении последовательная успешная политика высоко оценивается не только в стране, но и во всем мире. Так, во время встречи Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с главой католической церкви в Ватикане папа Франциск, апеллируя к толерантным отношениям между религиозными общинами в Азербайджане, назвал нашу страну примером подлинной терпимости,.

Об этом заявил Trend главный редактор газеты "Səs", политический эксперт Бахруз Гулиев.

По его словам, мультикультурализм является не только частью государственной политики Азербайджана, но и образом жизни азербайджанского народа:

"Достижение текущего уровня толерантности в Азербайджане является результатом политики, проводимой главой государства, а также равного отношения государства и народа к каждому гражданину, независимо от религии, языка и национальности", - сказал Гулиев.

Эксперт также добавил, что одним из показателей того, что Азербайджан является толерантной страной, является ремонтно-восстановительная работа в Ватикане, проведенная Фондом Гейдара Алиева.

"Папа также отметил ремонтно-восстановительные работы, осуществленные Фондом Гейдара Алиева в Ватикане, в частности выразил признательность президенту Фонда Мехрибан Алиевой. Так как благодаря проектам Фонда Гейдара Алиева в Ватикане было восстановлено много исторических памятников, в том числе катакомбы", - сказал Гулиев.

Гулиев отметил, что международные мероприятия, проводимые нашей страной, в том числе мероприятия Всемирного межкультурного диалога, Бакинского гуманитарного форума, Бакинского глобального форума, Саммита мировых религиозных лидеров, объявление 2016-го года "Годом мультикультурализма" и 2017-го года "Годом исламской солидарности", избрание Баку (в 2009 году), Нахчывана (в 2018 году) столицами исламской культуры, проведение в стране первых Европейских игр, IV Игр исламской солидарности и других престижных международных мероприятий, превратили Азербайджан в центр обсуждения глобальных вопросов в сферах межкультурного диалога, мультикультурализма, политической, экономической, гуманитарной и других.

(Автор: Самир Али. Редактор: Ровшан Гусейнов)