МИД: Ответственность за убийство азербайджанского солдата лежит на Армении

Политика 25 февраля 2020 14:05 (UTC+04:00)
МИД: Ответственность за убийство азербайджанского солдата лежит на Армении

БАКУ /Trend/ - Ответственность за убийство азербайджанского солдата лежит на Армении. Об этом сказали во вторник Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана.

"24 февраля в результате очередного грубого нарушения режима прекращения огня подразделениями ВС Армении в направлении села Гушчу Айрым Газахского района Азербайджана стал шехидом азербайджанский пограничник Велиев Ибрагим Алемшах оглу. Хотим отметить, что кровавый инцидент произошел на границе Азербайджана и Армении. Регулярное нарушение армянскими ВС режима прекращения огня на государственной границе двух стран, а также на линии соприкосновения войск, в результате чего под прицелом оказываются военные и гражданские лица, наглядно демонстрирует истинную суть агрессивной политики и "революционных" инициатив руководства Армении", - сказали в МИД.

Было отмечено, что этим целенаправленным покушением Армения вновь ясно продемонстрировала, что является страной-агрессором, и попытки укрыться за марионеточным режимом, созданным на оккупированных территориях Азербайджана, полностью безосновательны.

"Вышеуказанный инцидент, произошедший в преддверие дня памяти жертв Ходжалинского геноцида, также совершенного ВС Армении, является очередной коварной и лицемерной попыткой Армении отвлечь внимание международного сообщества от своих гнусных деяний. Убийство солдата Государственной пограничной службы, охраняющего международно признанные границы Азербайджана, является преступлением, и ответственность за это кровавое преступление лежит на армянской стороне", - сказали в МИД Азербайджана.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев)

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