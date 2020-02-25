Турал Гянджалиев: Мы сделаем все, чтобы привлечь к международному суду виновников Ходжалинской трагедии

БАКУ /Trend/ - В Бакинской музыкальной академии (БМА) состоялось мероприятие по случаю 28-й годовщины Ходжалинской трагедии.

Как сообщает во вторник Trend, мероприятие было организовано Академией и Азербайджанской общиной Нагорно-Карабахского региона Азербайджана. Проректор академии по международным связям и воспитательной работе, профессор Егяна Ахундова сообщила, что ровно 28 лет назад против азербайджанского народа было совершено это преступление, сотни безоружных азербайджанцев были жестоко убиты в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года.

Председатель Общественного объединения Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев сообщил, что Ходжалинская трагедия - одно из самых кровавых преступлений против человечности.

"Отмечая годовщину Ходжалинской трагедии мы еще раз говорим мировому сообществу, что не забыли свое прошлое. Целью этой резни, совершенной армянской стороной, являлось истребление азербайджанцев, совершение акта геноцида против них. Такие палачи как Роберт Кочарян, Серж Саргсян, являющиеся представителями карабахского режима, неоднократно признавали, что совершили это преступление - одно из самых кровавых актов геноцида ХХ века. Мы сделаем все возможное, чтобы совершившие это преступление против мирного населения, понесли должное наказание. Для этого мы должны использовать все возможные пути. Нужно больше усилий в деле привлечения к ответственности Саргсяна и Кочаряна в рамках международного права", - сказал Гянджалиев.

Он также сообщил, что ведется масштабная работа в направлении признания Ходжалинской трагедии на международном уровне в качестве геноцида.

"В рамках кампании "Справедливость к Ходжалы!" во многих странах мира ведется информационная работа. Уже 10 стран признали эту трагедию как геноцид. Мы продолжим свои усилия", - подытожил Турал Гянджалиев.

Профессор Бакинской музыкальной академии Тарлан Гулиев сообщил, что при поддержке 366-го бывшего советского мотострелкового полка армяне совершили одно из самых кровавых преступлений в истории. Были зверски убиты 613 жителей Ходжалы, 1275 взяты в плен, неизвестной остается участь 68 женщин.

"Армяне совершили в Ходжалы беспрецедентные зверства. Мы не должны забывать это. Ходжалинская трагедия - память крови всех азербайджанцев", - сказал Гулиев.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 - взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)