БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана приступила к составлению протокола итоговых результатов парламентских выборов, проведенных в стране девятого февраля.

Как передает о вторник Trend, на сегодняшнем заседании ЦИК вынесен на обсуждение вопрос итоговых результатов протоколов окружных избирательных комиссий, а также приложенных к ним документов, и составления протокола заключительных итогов парламентских выборов.