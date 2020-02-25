ЦИК Азербайджана приступила к составлению протокола итоговых результатов парламентских выборов
БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана приступила к составлению протокола итоговых результатов парламентских выборов, проведенных в стране девятого февраля.
Как передает о вторник Trend, на сегодняшнем заседании ЦИК вынесен на обсуждение вопрос итоговых результатов протоколов окружных избирательных комиссий, а также приложенных к ним документов, и составления протокола заключительных итогов парламентских выборов.
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