Распространено заявление генсека ОИС в связи с 28-й годовщиной Ходжалинской трагедии

БАКУ /Trend/ - Распространено заявление генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсуфа бин Ахмеда аль-Усаймина в связи с 28-й годовщиной Ходжалинской трагедии, сообщает в среду Trend.

В заявлении отмечается, что геноцид в Ходжалы был совершен в ходе оккупации Арменией части территорий Азербайджана. "На 46-й сессии Совета министров ОИС в Абу-Даби в 2019 году деяния, совершенные против азербайджанцев на оккупированных территориях Азербайджана, были оценены как военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Вновь напоминаем о резолюциях Совета министров иностранных дел ОИС, призывающих к мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта на основе суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ в соответствии с принятыми нормами и принципами международного права, в том числе с соответствующими резолюциями Совбеза ООН", - говорится в заявлении.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 - взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев)