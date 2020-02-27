Организации не смогут использовать герб Азербайджана на своих бланках

БАКУ/Trend/ - Кабинет министров внес поправку в "Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения печатей и бланков документов с изображением Государственного герба Азербайджанской Республики".

Как сообщает Trend, решение об этом подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Отмечается, что этот Порядок согласно седьмой статье закона Азербайджанской Республики "О правилах использования Государственного герба Азербайджанской Республики", регулирует вопросы, связанные с изготовлением, использованием, хранением и уничтожением печатей и бланков документов с изображением государственного герба Азербайджанской Республики.

Согласно поправке, организации, имеющие право использовать изображение государственного герба Азербайджана, не будут допускаться к размещению его изображения на своих бланках.