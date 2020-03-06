Эльхан Алескеров с участием политологов Ильгара Велизаде и Ризвана Гусейнова обсудил на экспертной площадке Baku Network ситуацию в Сирии (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В Баку на экспертной площадке Baku Networк директор Экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров с участием экспертов Ильгара Велизаде и Ризвана Гусейнова обсудил нынешнюю ситуацию в Сирии, в частности, расклад сил в зоне конфликта.
Эльхан Алескеров привлек внимание к факту вовлеченности в конфликт Ирана, России и Турции, отметив, что это вызывает обоснованное беспокойство Азербайджана в плане обеспечения безопасности и стабильности во всем регионе, так как все три страны являются дружественными Азербайджану.
Эксперт отметил, что некоторые страны рьяно борются за территориальную целостность Сирии, однако когда речь идет о восстановлении территориальной целостности Азербайджана, однозначно заявляют, что карабахский конфликт не имеет военного решения.
"Но, как мы видим, в Сирии была сделана ставка на военный путь решения. Тем не менее, вопрос территориальной целостности остается приоритетным для нас, и здесь необходимо учитывать тот факт, что для Азербайджана приоритетна также дружба с Ираном, Турцией и Россией, которые вовлечены в сирийский конфликт", - сказал Алескеров.
Политолог Ризван Гусейнов, говоря о позиции Турции в военном противостоянии, напомнил, что цикл обострения ситуации в Сирии пришелся фактически на начало 2020 года, хотя Турция еще в предыдущие несколько лет пыталась привлечь внимание к своему недовольству раскладом сил на своей границе.
«Вовлеченность Турции в сирийский конфликт имеет две причины. Во-первых, она связана с угрозой гуманитарного кризиса в результате наплыва беженцев; во-вторых, с тем, что такой расклад сил в Сирии не отвечает национальным интересам Турции», - сказал Гусейнов.
В свою очередь политолог Ильгар Велизаде напомнил о наличии третьих сил, отметив интересы других внешних игроков в этом конфликте.
По его мнению, международное сообщество, Лига арабских государств должны выступить за урегулирование сирийского конфликта в строгом соответствии с нормами и законами международного права.
Эксперты отметили, что Азербайджан выступает за урегулирование сирийского конфликта именно в рамках норм и законов международного права.
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