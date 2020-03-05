Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Геранбое

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение "О строительстве автомобильной дороги Алирзалы-Хан Гарвенд-Сафикюрд-Тап Гарагоюнлу", соединяющей восемь населенных пунктов численностью 30 тысяч жителей в Геранбое.

В соответствии с распоряжением, с целью строительства автомобильной дороги Алирзалы-Хан Гарвенд-Сафикюрд-Тап Гарагоюнлу, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог выделяются 5 миллионов манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабмину – решить другие вопросы, вытекающие из этого документа.

Министерству экономики поручено предусмотреть в разделе расходов государственных капиталовложений в проекте госбюджета на 2021 год необходимые финансовые средства для завершения строительства автомобильной дороги, указанной в этом распоряжении.