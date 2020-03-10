Определились кандидатуры на посты спикера и первого вице-спикера парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Завершилось заседание правления правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), сообщает во вторник Trend.

На заседании ПЕА, представляющей большинство в парламенте, на пост спикера Милли Меджлиса была выдвинута кандидатура Сахибы Гафаровой, а на должность первого вице-спикера - Али Гусейнли.

Отметим, что сегодня также определилась кандидатура на пост вице-спикера Милли Меджлиса от беспартийных депутатов. Этим кандидатом стал Адиль Алиев.

Напомним, что на заседании Пленума Конституционного суда, проведенного 5 марта, были утверждены результаты выборов, проведенных в Милли Меджлис VI созыва.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)