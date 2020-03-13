Посольство Польши в Азербайджане временно приостанавливает прием обращений для получения визы
БАКУ /Trend/ - Консульский отдел и Отдел польской диаспоры сообщает, что с 16 марта до 29 марта 2020 года из-за угрозы коронавируса COVID 19 приостанавливается прием клиентов и подачи заявлений на получение национальной визы.
Информация об этом размещена на официальной странице посольства в Facebook, сообщает в пятницу Trend.
Заявления на получение Шенгенской визы будут приниматься ТОЛЬКО в экстренных и обоснованных случаях (решением консула).
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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