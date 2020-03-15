В Баку прибыл самолет с гражданами Азербайджана из Турции - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - После временной приостановки воздушных и наземных пассажирских перевозок по взаимному соглашению между Азербайджаном и Турцией "Турецкие авиалинии" и "Азербайджанские авиалинии" осуществили рейс Стамбул-Баку для того, чтобы доставить из Турции граждан Азербайджана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.