В Баку прибыл самолет с гражданами Азербайджана из Турции - Оперативный штаб
БАКУ /Trend/ - После временной приостановки воздушных и наземных пассажирских перевозок по взаимному соглашению между Азербайджаном и Турцией "Турецкие авиалинии" и "Азербайджанские авиалинии" осуществили рейс Стамбул-Баку для того, чтобы доставить из Турции граждан Азербайджана.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
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