На оккупированной территории Нагорного Карабаха арменизированы названия 212 азербайджанских населенных пунктов (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Армения изменила и арменизировала названия 212 населенных пунктов на территории оккупированного Нагорного Карабаха, сказал в понедельник Trend замдиректора ООО "Геодезия и картография" министерства экологии и природных ресурсов Мугабиль Байрамов.

По его словам, арменизированные географические названия приведены в атласе «Нагорный Карабах», подготовленный Арменией.

Байрамов добавил: "Кроме того, армяне изменили названия 112 гидронимов объектов, находящихся на территории Азербайджана. Всего, начиная с древних времен и по настоящее время, армяне изменили названия почти 500 населенных пунктов на территории нынешней Армении, являющейся древней азербайджанской землей: «Армяне утверждают, что якобы село Насирваз в Ордубадском районе является древним армянским селом. Однако в 1847 году русские подготовили карту Кавказского края в масштабе 1:420 000, на которой название этого села написано как «Насирабад».