БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено создание на предприятиях особого назначения гарнизонной службы, сообщает в понедельник Trend.

Как было отмечено сегодня на заседании комитета по науке и образованию Милли Меджлиса (парламента), в связи с этим предусматривается внести изменение в п. 2 закона «Об органах пограничной охраны».