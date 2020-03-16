В Азербайджане предложено создание на предприятиях особого назначения гарнизонной службы
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено создание на предприятиях особого назначения гарнизонной службы, сообщает в понедельник Trend.
Как было отмечено сегодня на заседании комитета по науке и образованию Милли Меджлиса (парламента), в связи с этим предусматривается внести изменение в п. 2 закона «Об органах пограничной охраны».
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