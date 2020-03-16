Президент Ильхам Алиев принял министра труда и социальной защиты населения (ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева.

Как сообщает Trend, коснувшись проводимых в нашей стране социальных реформ, Президент Ильхам Алиев сказал:

- В этом году реформы в социальной сфере продолжаются. Это очень широкомасштабные реформы и, в конечном счете, важные шаги, направленные на улучшение благосостояния граждан Азербайджана. В частности, в прошлом году было улучшено материальное благосостояние более 4 миллионов граждан Азербайджана, исполнен очень крупный социальный пакет. Это еще раз показывает, что правительство Азербайджана всегда находится рядом со своими гражданами, улучшение социального положения граждан, чьи материальные возможности пока еще ограничены, находится в центре внимания.

В нынешнем году в этом направлении предпринимаются и будут предприниматься очередные шаги. Обеспечено повышение пенсий. Это тоже показывает, что осуществленный в прошлом году серьезный социальный пакет – наш целенаправленный выбор. Уверен, что социальное положение наших граждан с каждым годом будет улучшаться. Доложите о проделанной работе, связанной с пенсионным обеспечением, в частности, с 1 января нынешнего года.

Министр Сахиль Бабаев: Благодарю, уважаемый господин Президент. Как Вы отметили, важным направлением осуществленного в прошлом году пакета широких социальных реформ явились именно пенсии. В результате повышения минимальной пенсии в стране на 72 процента произошел серьезный рост в пенсиях 660 тысяч пенсионеров, по параметру покупательной способности минимальной пенсии Азербайджан занял первое место в СНГ. Кроме того, в связи с повышением заработной платы пенсии 90 тысяч наших пенсионеров, получавших пенсию на особых условиях, увеличились в среднем на 31 процент, что в целом обеспечило охват прошлогодним пакетом 750 тысяч человек.

С другой стороны, как продолжение в нынешнем году социально ориентированных реформ, подписанным Вами Распоряжением все пенсии были индексированы на 16,6 процента. В результате по всем пенсиям в Азербайджане среднемесячная пенсия составила 300 манатов. Что касается исключительно пенсии по возрасту, то мы планируем довести среднемесячную пенсию до 350 манатов. А это, конечно, является результатом и успехом широкомасштабных социальных реформ, проводимых в последние 2-3 года под Вашим руководством и по Вашей инициативе.

В целом, финансовая стоимость Ваших последних реформ составляет 560 миллионов манатов. То есть, в текущем году за счет индексации нашим пенсионерам дополнительно будет выплачено 560 миллионов манатов. Если учесть и прошлогодние реформы, - общая годовая финансовая стоимость их составляла около 450 миллионов манатов, - то в результате принятых за год решений нашим пенсионерам выплачивается более одного миллиарда манатов. Эти средства полностью погашаются Государственным фондом социальной защиты и не создают дополнительной нагрузки для бюджета.

В результате проведенных реформ серьезное оздоровление было обеспечено и в самом Государственном фонде социальной защиты. Впервые в государственный бюджет были возвращены 320 миллионов манатов, выделенных для пенсий, финансируемых за счет государственных обязательств, - 150 миллионов манатов в рамках корректировки бюджетного пакета в середине года, а 170 миллионов манатов – в конце года. В результате отмены необоснованных и фиктивных назначений были сэкономлены дополнительно 200 миллионов манатов, которые остались в резерве Государственного фонда социальной защиты для направления на пенсионные реформы нынешнего года. То есть, в целом образовалась разница в 520 миллионов манатов, что очень важно с точки зрения оздоровления пенсионной системы. Еще один существенный индикатор заключается в том, что если средства, выделенные из государственного бюджета в Пенсионный фонд для финансирования государственных обязательств, составляли в его доходах в конце 2017 года 38 процентов, то в 2020 году этот показатель снизился до 29 процентов. Таким образом, достигнут серьезный прогресс в сокращении бюджетной зависимости путем обеспечения самостоятельности Пенсионного фонда.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошие показатели, и эта работа должна продолжаться. Считаю, что первое место Азербайджана в СНГ по покупательной способности пенсионного обеспечения – большое достижение. Конечно, с расширением экономических возможностей мы будем направлять эти средства в первую очередь на решение социальных вопросов.

Что касается адресной социальной помощи, я дал вам указание расширить сферу ее охвата. В последнее время в экономической сфере наблюдается оживление, обеспечивается экономический рост, в том числе в промышленном производстве – промышленное производство в ненефтяном секторе увеличилось почти на 15 процентов, создаются новые рабочие места, открываются новые возможности для граждан. Но, несмотря на это, я дал указание осуществлять государственное обеспечение граждан, все еще нуждающихся в государственной поддержке, и увеличить число этих граждан. Какова динамика в данной сфере и как выполняется мое указание?

Сахиль Бабаев: Господин Президент, в соответствии с Вашей очередной инициативой мы в течение прошлого года значительно расширили механизм адресной социальной помощи. Если в начале 2019 года этой программой пользовались 40 тысяч семей, то к концу года число таких семей достигло 72 тысяч. То есть, в течение года был достигнут серьезный рост – примерно на 60-70 процентов. С другой стороны, в рамках средств, выделенных из государственного бюджета для этого года, планируется охватить адресной социальной помощью 85-90 тысяч семей. А это означает расширение программы адресной социальной помощи еще на 20 процентов. Наряду с этим, Вы поручили смягчить критерии и оказать населению поддержку в данном направлении. В минувшем году уже были предприняты шаги по ряду направлений, применены упрощения в связи с земельной долевой собственностью, в результате только этой реформы в программу адресной социальной помощи удалось включить дополнительно 7 тысяч семей. Предложения по повышению лимита коммунальных расходов были подготовлены и на нынешний год, они обсуждаются правительством. В результате изменений, внесенных в законодательство новым парламентом, мы обеспечим охват 85-90 тысяч семей именно программой адресной социальной помощи.

Параллельно серьезное повышение в течение года критерия нужды – более чем на 10 процентов, со 143 до 160 манатов - позволило увеличить и сумму адресной социальной помощи. Если в 2018 году сумма адресной социальной помощи составляла 160 манатов, то в прошлом году она достигла 200 манатов. Согласно прогнозам на нынешний год, эта цифра составит примерно 215-220 манатов. Значит, ежемесячно лица, получающие адресную социальную помощь, будут обеспечены такой суммой.

Президент Ильхам Алиев: Это большой вклад в бюджет каждой семьи. Если каждая семья будет получать от государства 215 манатов, то, конечно, социальное обеспечение этих семей улучшится.

В начале года я дал указание построить в нынешнем году больше домов для семей шехидов и ветеранов войны. Мы с каждым годом улучшаем социальное обеспечение этих граждан. В прошлом году дома были предоставлены 934 семьям. Я дал указание увеличить их число, и в этом году предусматривается предоставить дома 1500 семьям. Как обстоят дела в этом направлении и что сделано за два месяца?

Сахиль Бабаев: Вы абсолютно правы, господин Президент. В прошлом году было предоставлено 934 квартиры и индивидуальных дома. Из них 300 - индивидуальные дома и 634 - квартиры. Мы охватили этой программой 25 районов республики. По Вашему поручению в текущем году программа еще более расширена - она охватила 1500 квартир и индивидуальных домов. Программа предусматривает 700 квартир и 800 индивидуальных домов с охватом 52 районов. Вся инвентаризационная работа уже завершилась, объявлены соответствующие закупки. В нынешнем году все граждане, стоящие в очереди в основных городах республики, за исключением Гянджи, будут обеспечены квартирами и домами. В Гяндже в очереди находятся 170 человек, из них 100 человек в нынешнем году получат дома и квартиры. В рамках программы индивидуальных домов семьям шехидов и инвалидам войны будет предоставлено 800 индивидуальных домов по 52 районам. В результате исполнения программы на текущий год число граждан, стоящих в очереди до 2014 года, сократится до 1500. В связи с этим Вы дали поручение о скорейшем завершении и этой работы.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо, если будем двигаться такими темпами, то в 2021-2022 годах мы обеспечим домами, квартирами всех граждан из этой категории, стоящих в очереди.

Какая работа проводится в связи с самозанятостью? Я дал указание расширить сферу охвата этой программы. В то же время мы привлекли к данному вопросу Всемирный банк. Этот вопрос обсуждался на встрече, проведенной мною с исполнительным директором Всемирного банка в Давосе. Всемирный банк окажет нам финансовую поддержку, а также обеспечит консалтинговые услуги.

Вы доложили мне, что потребность достаточно велика. Поступило около 50 тысяч обращений. Я дал указание охватить в нынешнем году данной программой по меньшей мере 10 тысяч человек. Конечно, министерство разработало, обеспечило критерии, связанные с охватом программой, граждане прошли тренинги. Но главное в том, чтобы после привлечения граждан к этому делу был проведен мониторинг, связанный с самозанятостью, так как в мировой практике эффективно использовать эту возможность могут примерно 50 процентов всех граждан, охваченных программой самозанятости. К примеру, бывают случаи, когда некоторые граждане, обеспеченные скотом в районах и сельской местности, продают этот скот на рынке, проявляя таким образом безответственность. При том, что основная цель заключается в том, чтобы граждане с помощью предоставленных средств могли впоследствии сами обеспечить свой достаток. Если граждане будут таким образом относиться к предоставленным государством средствам, то это невыносимо. В следующий раз таким гражданам не следует оказывать никакой поддержки, в том числе они должны быть лишены и адресной социальной помощи. Потому что государство проявляет добрую волю, и граждане должны относиться к этому ответственно. Желающих быть охваченными программой самозанятости достаточно много, и на основе критериев среди них производится отбор. Если граждане, оказавшиеся в этой программе, будут вести себя таким образом, то, конечно, должны быть приняты самые строгие меры. Какая работа проделана в данном направлении в нынешнем году, и что предстоит сделать до конца года?

Сахиль Бабаев: Уважаемый господин Президент, программа самозанятости действительно вызвала у населения огромный интерес. Граждан, желающих принять участие в программе занятости, много. Вы отметили, что поступило около 50 тысяч обращений. Поэтому мы установили приоритетность в этом деле так, чтобы отдать предпочтение лицам с инвалидностью, семьям шехидов, вынужденным переселенцам, лицам, имеющим в семье шехида или инвалида. Если в 2017 году эта программа охватила 1500 семей, то в 2018 году – 7 тысяч, а в 2019 – 10 тысяч семей. На текущий год мы определили цель в 11 тысяч.

Мы также привлекли к программе международные организации. Обсуждения, проведенные с Всемирным банком после Вашей соответствующей встречи и поручения, успешно завершились. Проект договора уже окончательно согласован и в конце марта будет представлен на утверждение Совета директоров Всемирного банка. Учитывая процедуры Всемирного банка, мы считаем, что договор будет подписан до мая или июня. Однако, несмотря на это, мы продолжаем подготовительную работу. Уже сформирована группа реализации проекта и полностью начались подготовительные меры. В нынешнем году в рамках проекта Всемирного банка мы планируем финансирование по меньшей мере тысячи семей. Со следующего года проектом Всемирного банка будут профинансированы уже 5 тысяч семей.

Мы ведем работу с Программой развития ООН по организации самозанятости 500 семей. Они уже прошли все тренинги и с этого года будут обеспечены активами. Предоставленные Программой развития ООН новый опыт, новый подход мы будем применять и в других наших проектах. Параллельно в рамках проекта «Социальные сады» мы вместе с Общественным объединением «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева ежегодно финансируем посредством программы самозанятости 250 семей. Ежегодно для 250 семей на площади примерно в один гектар закладывались сады, чтобы обеспечить их постоянную доходность.

Конечно, важнейшим направлением реализации данной программы являются ее устойчивость и эффективность. Мы наметили в связи с этим мониторинговую программу. Мониторинги проводятся ежеквартально. По завершении первого года мы стараемся активнее проводить мониторинги, потому что мониторинги первого года показывают достаточно высокий результат – выше 85-90 процентов. Но для более точной и реальной оценки эффективности важность представляют мониторинги второго года. Мы создали соответствующий электронный портал и для обеспечения общественной прозрачности. В нем приведены видео-, фотосъемка каждого человека вместе с полученным активом и документы относительно качества данного актива. Там будут также выложены видео по результатам каждого мониторинга с разъяснениями. Конечно, в отношении лиц, не предпринимающих адекватные шаги в связи с этими активами, будут приняты соответствующие меры.

Очередным шагом для усиления устойчивости программы самозанятости явилось дальнейшее усовершенствование его распределения по направлениям, так как если в первый год значительный интерес проявлялся именно к сельскому хозяйству, животноводству, - 82 процента нашего портфеля касались сельского хозяйства, - то в текущем году он снижается до 67 процентов. В настоящее время в эту работу стали активно включаться также сферы производства и обслуживания. А это очень важно с точки зрения занятости населения, развития малого и микробизнеса в городах.

У нас есть и прекрасные истории успеха. К примеру, созданная в 2018 году ферма по разведению коз значительно расширилась, дополнительно привлечены десять работников. Есть малые кондитерские цехи, которые серьезно расширились. То есть, мы добились и успехов. Но, как Вы отметили, есть и неудачи, факты злоупотребления, с которыми будет вестись борьба.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо. Мы должны организовать эту работу так, чтобы коэффициент рациональности достиг самой высокой отметки.

Выполняются мои соответствующие указания, связанные с неформальной занятостью. Мне регулярно докладывают об этом. Как мне сообщили, за последнее время были подписаны трудовые договоры более чем с 300 тысячами работников. То есть, эта работа оформлена. Конечно, здесь следует проводить очень серьезный мониторинг. Вам даны соответствующие указания по этому вопросу. В то же время предусмотрены институциональные меры системного характера, чтобы сузить сферу охвата неофициальной занятости. Особую роль здесь, конечно, играет и просвещение. Я тоже, неоднократно обращаясь к гражданам, говорил, что если тот или иной предприниматель предлагает им работать в такой форме, пусть не соглашаются с этим, немедленно информируют соответствующие местные и центральные исполнительные органы. Потому что если они будут работать неофициально, то завтра лишатся и пенсии, и социального страхования, особенно если учесть, что с нынешнего года на территории страны начинается поэтапное применение системы обязательного медицинского страхования. Как мне сообщили, начатому в нынешнем году делу оказывается огромная поддержка, к нему проявляется большой интерес как в пилотных городах, так и со стороны населения. Поэтому граждане сами должны отказываться от таких предложений. Но порой они оказываются в безвыходном положении. В некоторых случаях вынуждены согласиться на незаконные предложения предпринимателей и работают неформально.

Поэтому просветительская работа должна получить более широкий размах. В отношении предпринимателей, у которых трудятся неоформленные работники, должны применяться строгие санкции, штрафы. В то же время, я дал указание, что в Азербайджане никто не должен работать более восьми часов. Потому что людей эксплуатируют, а они, оказавшись в безвыходном положении, вынуждены согласиться. Поэтому между гражданами и министерством должна быть очень активная живая связь. Вы должны проводить мониторинги, используя и собственные возможности, и постоянно поддерживать с гражданами контакт по горячим линиям, либо с помощью других средств связи. Знаю, что работа в этом направлении ведется. Хотел бы узнать, как обстоят дела с этой работой?

Сахиль Бабаев: Господин Президент, борьба с неформальной занятостью является одним из основных направлений нашей деятельности. В рамках подписанных Вами различных указов и распоряжений созданы самые серьезные стимулы для сокращения неформальной занятости. К примеру, применяются налоговые льготы, в то же время усилены административные меры. Позитивная динамика данных мер серьезно проявилась в минувшем году. Только за год количество трудовых договоров в частном секторе увеличилось на 100 тысяч. Кроме того, рост в государственном секторе составил дополнительно 53 тысячи. В результате этих очень серьезных мер фонд зарплаты увеличился непосредственно на 42 процента. Это означает 42-процентную легализацию в фонде зарплаты. Это является серьезной поддержкой и экономике, и пенсионно-социальному обеспечению, и сокращению теневой экономики. Позитивная динамика продолжается. Согласно статистике на сегодняшний день могу сказать, что между 1 января и сегодняшним днем рост в количестве трудовых договоров составил 19 тысяч 400.

Президент Ильхам Алиев: Дополнительно?

Сахиль Бабаев: Да, дополнительно. 5-процентный рост есть и в фонде зарплаты. Господин Президент, в случае продолжения этой позитивной динамики в частном секторе это принесет очень большой экономический эффект, в то же время усилится социальное обеспечение граждан.

В целью пропаганды в данном направлении сняты многочисленные видеоролики, представлено много пресс-релизов. В различных местах города размещены баннеры. В прошлом году проведено более 50 мероприятий, а программой на нынешний год планируется организовать свыше 100 мероприятий. Из различных районов, регионов будут приглашаться работодатели, представители профсоюзов, с которыми будет проводиться серьезная пропагандистская работа. Параллельно в полную силу работает наш колл-центр. В прошлом году мы приняли 280 тысяч обращений. Предполагаем, что в нынешнем году колл-центр примет более 400 тысяч обращений. Мы в первую очередь даем подробные разъяснения в связи с обращениями и жалобами. Направляем предупреждения работодателям в связи с нарушениями. В отношении лиц, игнорирующих предупреждения, применяем штрафы.

Господин Президент, докладываю, что после повышения Вашими соответствующими указами и распоряжениями минимальной заработной платы, зарплата более 300 тысяч человек в течение месяца все еще оставалась прежней. Мы провели с ними серьезную пропагандистскую работу, направили электронное предупреждение, проинформировали о штрафах. В итоге за короткое время цифра 300 тысяч сократилась до 50 тысяч. Таким образом, в трудовых договорах 250 тысяч человек были сделаны соответствующие поправки. Эта работа будет проводиться регулярно и постоянно. Конечно, в отношении работодателей, игнорирующих предупреждения, не учитывающих уведомления, будут приняты строгие меры.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо. Этому вопросу и впредь будет уделяться особое внимание. Мы должны сделать так, чтобы наша инициатива была максимально реализована и неформальная занятость сократилась до самого низкого уровня. Считаю, что в результате комплексных мер мы добьемся этого.

Строительство центров DОST планируется и в нынешнем году. В прошлом году мы открыли два центра. Я лично принимал участие в открытии. Один из этих центров функционирует с мая прошлого года. Сколько обращений поступило? Каков коэффициент одобрения? Когда и сколько центров планируется построить в нынешнем году? Проинформируйте.

Сахиль Бабаев: Господин Президент, по первому центру, функционирующему с мая, и второму центру, функционирующему с декабря, на сегодняшний день принято в общей сложности 81 тысяча обращений. Уровень удовлетворенности граждан составляет 95,8 процента. Подтверждает свой успех созданное Вашими соответствующими указами и распоряжениями агентство DOST – механизм DOST. Граждане очень довольны данным механизмом. Из всех районов к нам поступают обращения с просьбой поскорее расширить эту сеть. При Вашей поддержке уже ведется работа над 8 новыми центрами. Один из них в ближайшие дни будет готов к открытию. Два из 8 центров будут созданы в Баку, остальные – на Абшероне, в Сумгайыте, Губе, Барде, Шеки и Сабирабаде. В региональных центрах DOST планируется также открыть комплексы центров профессиональной подготовки. В этих центрах будет обеспечена профессиональная подготовка обратившихся безработных и ищущих работу наших граждан. Центр DOST начал функционировать оказанием 90 услуг. При Вашей поддержке количество услуг было увеличено вначале до 126, а затем – до 132. Считаем, что по мере добавления новых услуг занятости данный механизм добьется большого результата не только в плане социального обеспечения, но и с точки зрения занятости и трудовых отношений. Колл-центр также интегрирован в центры DOST. Поэтому мы добились там серьезного роста, за короткое время он стал одним из наиболее используемых в Азербайджане колл-центров.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо. Данная программа действительно стала поворотной точкой в этой области. Считаю, что усовершенствование оказываемых в этой сфере услуг носит революционный характер. Естественно, на высоком уровне находится и удовлетворенность граждан. Поэтому я спросил, на каком уровне находится коэффициент одобрения. 95 процентов, конечно, очень высокий результат для новосозданной услуги. Считаю, что обретение в дальнейшем этими центрами регионального характера, а также расширение функций, увеличение числа услуг будет способствовать еще большему повышению уровня и эффективности оказываемых гражданам услуг. Таким образом, Азербайджан отличится своим интеллектуальным продуктом и в этой области. Так же, как сегодня центры ASAN xidmət являются нашим интеллектуальным брендом, эту практику используют уже другие страны, считаю, что настанет время, когда другие государства, взяв за основу услуги, оказываемые в центрах DOST, добьются создания такой системы. Мы же готовы работать в этом направлении с любым партнером. Если к вам поступят обращения от тех или иных стран по данному вопросу, конечно, вы можете на основе консультаций предоставить соответствующие сведения.

Очень серьезный характер носит еще один вопрос. В результате резкого падения цен на нефть мы, естественно, существенно сократили государственные инвестиции. В результате этого вырос уровень безработицы. Это естественно. Государство задействует все механизмы для сохранения безработицы на низком уровне. Если мы увидим, что где-то в частном секторе работы сокращаются, то, конечно, государство по моему указанию сразу же должно сказать свое слово. С 2015-2016 годов по моему поручению были созданы оплачиваемые общественные работы. Основная причина создания этих мест - трудоустройство граждан, оказавшихся без работы. По моему указанию число граждан, охваченных данной программой, с каждым годом увеличивалось, по последним данным, необходимо было создать 38 тысяч оплачиваемых рабочих мест. В государственном бюджете на эти цели предусмотрены десятки миллионов манатов. Я дал указание строго контролировать данный вопрос. В частности, поступающие из регионов сигналы, конечно, способствовали применению этого контроля, так как порой заработная плата людям не выплачивалась, платежные карты незаконно отбирались, присваивались главами исполнительной власти и пр. Эти сигналы были серьезно рассмотрены. В отношении лиц, совершивших эти и подобные преступления, были применены строжайшие меры наказания. Я предупреждал представителей всех местных исполнительных органов. В настоящее время некоторые из них привлечены к ответственности. В результате проведенных специальных операций их преступления были полностью доказаны. Конечно, в настоящее время идет следствие, будет судебный процесс, но видеоизображения отчетливо все показывают. Эти позорные кадры, позорное поведение – большое пятно для нас. Я оказал доверие этим людям. Я назначил их на должности и, назначая, дал многие поручения и рекомендации. Важнейшими среди них были: работай добросовестно, не бери взяток, не проявляй грубость к гражданам, не будь высокомерным, будь опорой гражданам, объезжай села, будь к контакте с людьми. Но что мы видим? Видим, что вопреки всем поручениям некоторые недостойные главы исполнительной власти позорят как себя, так и нашу власть. Их низкие поступки стали объектом общественного осуждения. Они грабили государственную собственность, притесняли предпринимателей, получали у них мзду, брали деньги за каждое назначение, получали ежемесячную мзду с директоров школ, больниц – это бессовестно, и они ответят за эти преступления. Мы создаем для безработных граждан условия, чтобы они зарабатывали. Это небольшая сумма, на уровне минимальной заработной платы. В настоящее время минимальная заработная плата увеличилась, поэтому эти граждане получают больше. Но в некоторых случаях эти деньги присваиваются. Или же о преступлении в Нефтчалинском районе мне сообщили, что он заставлял работать как рабов, слуг в своем хозяйстве 73 человека, обеспеченных оплачиваемой работой. Что это такое? Он кто – ага, бек, хан? Сегодня вся страна ненавидит его за позорные поступки, позорные поступки таких, как он. Пусть все знают, что дело этим не закончится. Случилось первое происшествие – не сделали выводы, второе – не сделали. Сколько людей надо арестовать, чтобы они отказались от грязных деяний. Этот процесс будет продолжаться, и пусть это послужит уроком для всех. Поэтому по этим позорным фактам будут приняты еще более строгие меры.

Я дал вам указание, чтобы ваше министерство провело очень серьезный мониторинг, учет. Мне также известно, что когда вы приступили к применению данного учета, то столкнулись с большим сопротивлением со стороны местных исполнительных органов. Против вас были совершены провокации, одновременно в печати стали проводиться грязные кампании. Нам хорошо известны заказчики этой кампании. Им нет места среди нас. Поэтому министерство должно полностью взять под контроль всю эту работу. Какова ситуация в настоящее время, сколько тысяч граждан в нынешнем году было обеспечено этими работами, и в чем состоит механизм контроля?

Сахиль Бабаев: Уважаемый господин Президент. Вы абсолютно правы, обеспечение работой 38 тысяч человек является большой поддержкой для наших граждан как с точки зрения снижения безработицы, так и в плане занятости. В то же время привлечение в наших регионах ресурсов дополнительной рабочей силы является поддержкой в решении многих проблем. В связи с этим посредством созданного центра DOST было привлечено 38 тысяч работников.

По Вашему поручению мы ввели мониторинги. В результате, в целом, в течение года было выявлено 9 тысяч нарушений. В связи с этим мы уведомили как местные исполнительные власти, так и соответствующие структуры и устранили их. В целом, вместо 38 тысяч назначений было произведено 47 тысяч. Правда, часть их связана с определенными объективными причинами – граждане нашли другую работу и обратились туда, но подавляющее большинство связано с выявлением нарушений в результате мониторингов. Кроме того, для обеспечения общественной прозрачности на интернет-портале размещен список фамилий лиц, привлеченных к общественным работам по каждому району. Мы неоднократно обращались как к прессе, так и к гражданам, что здесь полностью обеспечиваются общественная прозрачность и общественный контроль. Чтобы они информировали нас о каждом негативном факте, и на основе этого продолжалась работа. После предпринятых Вами решительных шагов наметился существенный прогресс. По целому ряду направлений мы действительно видим очень позитивную динамику. Порой процесс очистки идет с определенными трудностями, однако происходит полностью. В то же время мы стараемся обеспечить устойчивость, чтобы граждане не остались в стороне, так как освобождение от работы в декабре 38 тысяч человек, а в январе повторное подписание 38 тысяч трудовых договоров может отнять достаточно много времени и привести к потере ими месячной заработной платы. Поэтому мы обеспечили устойчивость. Хочу особо отметить, что назначенные Вами новые главы исполнительной власти провели серьезный мониторинг и инвентаризацию. Из представленных нам списков исключены несправедливые условия.