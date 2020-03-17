В Азербайджане создается новая информационная система по повышению эффективности в государственном управлении (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по повышению эффективности в государственном управлении.

В распоряжении говорится, что для осуществления электронного контроля ситуации по исполнению указов, распоряжений и поручений Президента Азербайджана в Администрации Президента создается новая информационная система.

Эффективность деятельности местных органов исполнительной власти будет оцениваться по основным показателям эффективности в соответствии с прогрессивной мировой практикой.

Администрации Президента Азербайджана поручено с привлечением международной консалтинговой компании в шестимесячный срок представить Президенту Азербайджана предложения о нижеследующем:

- создание и применение механизма оценки эффективности деятельности местных органов исполнительной власти;

- порядок работы эффективной информационной системы для осуществления электронного контроля ситуации по исполнению указов, распоряжений и поручений Президента Азербайджана.

Кабмину поручено проанализировать ситуацию по соблюдению исполнительной дисциплины государственными органами и структурами и дважды в год информировать Президента Азербайджана о случаях нарушения исполнительной дисциплины, допустивших их государственных органах и структурах.