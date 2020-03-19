Арзу Нагиев: Распоряжение Президента Азербайджана дает стимул врачам для дальнейшего совершенствования своей работы

Политика 19 марта 2020 10:02 (UTC+04:00)
Арзу Нагиев: Распоряжение Президента Азербайджана дает стимул врачам для дальнейшего совершенствования своей работы

БАКУ/Trend/ - Основную борьбу с коронавирусом ведут медицинские работники, которые регулярно находятся в эпицентре опасной эпидемии, именно поэтому Президент Ильхам Алиев высоко оценил труд этих врачей.

Об этом сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Арзу Нагиев.

По его словам, эти врачи - не только проявляют высокий профессионализм, но и рискуют своей жизнью во благо населения. Ведь они первыми встречают инфицированных или подозреваемых в заражении и большую часть времени проводят в тесном контакте с ними в период карантина и лечения.

"Известно, что врачи-инфекционисты - одно из самых рискованных направлений. Они регулярно находятся в зоне риска заражения. Кроме этого, на долю врачей в составе Оперативного штаба Кабмина выпадает колоссальная ответственность, в частности, в плане выбора правильного решения, от которого зависят жизни людей. Именно поэтому Президент Ильхам Алиев высоко оценил труд этих врачей", - сказал он.

Депутат сказал, что самоотверженность врачей и их преданность своему делу являются основными критериями данной оценки.

"Конечно, усиленные старания людей в своем деле заслуживают уважения и высокой оценки как с моральной, так и с материальной точки зрения. В связи с этим определение заработной платы каждого работника здравоохранения, подключившегося к борьбе с коронавирусом, на уровне 3-5 средних месячных зарплат является очень важным и своевременным решением.Распоряжение главы государства дает стимул врачам для дальнейшего совершенствования своей работы. Думаю, что их труд будет оценен и в будущем. Сегодня, когда в рамках социальной изоляции в связи с угрозой коронавируса население не покидает свои дома и квартиры, врачи регулярно находятся рядом со своими пациентами. Высоко оценив работу врачей по защите здоровья населения в этот период, Президент Ильхам Алиев еще раз продемонстрировал единство с народом", - сказал он.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об усилении социальной защиты работников здравоохранения, участвующих в мерах по борьбе с инфекцией коронавируса.

Согласно распоряжению, за условия труда в связи с инфекцией коронавируса нового вида COVİD -19 к зарплате работников, трудящихся в государственных медицинских учреждениях, определяется временная надбавка в 3-5-кратном размере месячной должностной (тарифной) заработной платы.

Кабинету министров поручено определить круг медработников, к которым будет относиться установленная настоящим распоряжением надбавка, сроки ее выплаты и размер в зависимости от особенностей работы, определить условия оплаты труда привлеченных к мерам по борьбе с инфекцией COVİD-19 медработников, трудящихся в частных медучреждениях, и волонтеров, а также решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

(Автор: Самир Али. Редактор: Гюнель Зейналова)

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