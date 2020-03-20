Мубариз Гурбанлы: В борьбе с коронавирусом на каждого гражданин ложится высокая ответственность

БАКУ /Trend/ - Против коронавируса в Азербайджане ведется целенаправленная борьба, по поручению Президента Ильхама Алиева при Кабинете министров создан Оперативный штаб.

Об этом в пятницу сказал Trend председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами, заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Мубариз Гурбанлы.

Он отметил, что по постановлению Штаба были отменены все массовые мероприятия.

"Ввиду этого рассмотрены вопросы массовых собраний в мечетях, церквях, синагогах, храмах и святых местах в Азербайджане, а также приостановлены религиозные обряды. Данное решение будет оставаться в силе до очередного постановления Оперативного штаба в связи с массовыми мероприятиями", - сказал Гурбанлы.

Он подчеркнул, что в борьбе с коронавирусом на каждого гражданин ложится важная ответственность.

"Считаю, что гражданская ответственность в данном вопросе играет важную роль, потому что борьба с вирусом - вопрос общенациональной, государственной безопасности. Каждый гражданин Азербайджана должен сознавать эту ответственность, беспрекословно выполнять постановления и рекомендации Оперативного штаба, тем самым демонстрируя национальную солидарность в вопросе государственного значения.

Политика Президента Ильхама Алиева, его стратегия в борьбе с коронавирусом полностью поддерживается народом. В данном направлении предприняты важнейшие шаги, выделены колоссальные средства. Эти меры играют ключевую роль в недопущении распространения коронавируса в стране", - отметил Мубариз Гурбанлы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)