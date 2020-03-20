МИД Азербайджана исключил гражданина Ирана из "черного списка"

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана распространило информацию об исключении имени гражданина Ирана, журналиста Миргасыма Момени из "Списка иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана".

Как сообщили в пятницу Trend в МИД, гражданин Ирана, журналист Миргасым Момени обратился с письмом в министерство иностранных дел, в котором попросил исключить его из "Списка иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана".

В своем письме Миргасым Момени отметил, что уважает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ, а также законы страны, указал, что не был проинформирован о последствиях визита и что в будущем воздержится от незаконных визитов на оккупированные азербайджанские территории.

Обращение гражданина Ирана было рассмотрено в установленном порядке и принято решение об исключении его имени из списка нежелательных лиц.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев)

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