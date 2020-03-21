МИД Азербайджана обратилось к гражданам (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел (МИД) предупредило граждан Азербайджана в связи с распространением нового вида опасной коронавирусной инфекции (COVID-19), сообщает в субботу Trend со ссылкой на МИД.

Представляем распространенное МИД сообщение:

"Учитывая широкое распространие в мире нового типа коронавирусной инфекции (COVID-19) и принимаемые в этой связи на глобальном уровне неотложные меры, в том числе объявление чрезвычайного положения в некоторых странах, настоятельно рекомендуем гражданам Азербайджана воздержаться от поездок за рубеж и совершать их только в случае крайней необходимости.

Просим наших граждан ознакомиться с информацией, распространенной в этой связи Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), и следовать рекомендациям ВОЗ по защите от нового коронавируса: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public .

В настоящее время правительство Азербайджана принимает серьезные меры для предотвращения распространения инфекции COVID-19, и информация об этих мерах, принимаемых для обеспечения здоровья всех наших граждан как в Азербайджане, так и за рубежом, регулярно распространяется оперативным штабом при Кабинете Министров.

Просим наших граждан за рубежом соблюдать правила карантина в связи с вирусом COVID-19, установленные в странах, где они в настоящее время находятся, следить за информацией, распространяемой посольствами и консульствами Азербайджана в этих странах, и связываться с нашими дипломатическими представительствами по любым проблемам, с которыми сталкиваются. В наших дипломатических представительствах действуют "горячие линии" в связи с этим вопросом. Граждане также могут присылать свои обращения на электронный адрес МИД – workinggroup@mfa.gov.az .

Адреса всех посольств и консульств Азербайджана в зарубежных странах размещены на сайте Министерства иностранных дел (www.mfa.gov.az). Гражданам Азербайджана, постоянно, временно проживающим и находящимся в зарубежных странах, для оказания им необходимой помощи при чрезвычайных ситуациях и других опасностях рекомендуется встать на консульский учет.

В связи с угрозой распространения инфекции COVID-19 временно остановлены взаимные поездки граждан Азербайджана и некоторых стран воздушными и наземными путями. В этой связи информация о механизмах возвращения наших граждан за рубежом, желающих вернуться в Азербайджан, будет доведена до их сведения дополнительно. Граждане, возвращающиеся из стран, где распространена инфекция COVID-19, будут обследованы и при необходимости будут содержаться на карантине в течение 14-28 дней.

Сложности, с которыми мы сталкиваемся, носят временный характер, и для их преодоления необходимо, чтобы каждый из нас быть мобилизован и следовал установленным правилам."