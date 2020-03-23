МИД Азербайджана обратился к гражданам, находящимся за рубежом

БАКУ /Trend/ - В настоящее время весь мир борется с новой опасной коронавирусной инфекцией COVİD-19, в связи с чем Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве иностранных дел, правительство Азербайджана принимает серьезные меры для недопущения распространения инфекции в стране и данный процесс находится под непосредственным контролем главы государства.

В условиях временного приостановления воздушного и сухопутного сообщения в стране в связи со сложившейся ситуацией, для возвращения в страну граждан Азербайджана, находящихся за рубежом и желающих вернуться, организовываются чартерные рейсы. Чартерными рейсами Азербайджанских авиалиний и другими транспортными средствами в страну были эвакуированы около 10 тысяч граждан. Все они проходят соответствующие обследования за счет государства и помещаются на карантин сроком в 14-21 день.

Государство мобилизовало все свои возможности в направлении обеспечения защиты здоровья граждан и безопасности страны. В данной области осуществляются важные и действенные меры. Однако, граждане в текущей ситуации должны осознавать свою ответственность, выполнять возложенные на них обязательства.

В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, гражданам настоятельно рекомендуется соблюдать режим карантина той страны, где они находятся. Для каждого гражданина, эвакуированного в страну, созданы больницы особого режима, места для нахождения на карантине. Для обеспечения всего вышеперечисленного, наряду с мобилизацией имеющихся возможностей, также требуется определенное время. Ввиду этого рекомендуем гражданам проявить терпимость, соблюдать меры самоизоляции в странах, где они находятся. Попытки создать необоснованную панику, злоупотреблять эвакуацией, бросать тень на меры, осуществляемые государством, говорят о безответственности некоторых лиц.

Для обеспечения безопасности граждан, близких и родных, а также азербайджанского государства, МИД призывает по возможности максимально ограничить как зарубежные, так и обратные визиты. В то же время настоятельно рекомендуется соблюдать меры по самоизоляции в местах нахождения, проявлять сдержанность.

(Текст: Турал Гараджаев)