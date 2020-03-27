Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Рауфа Бабаева

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной народного артиста республики Рауфа Бабаева, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В некрологе говорится:

"Культурная общественность Азербайджана понесла тяжелую утрату. 27 марта 2020 года на 83-м году жизни скончался известный представитель азербайджанского музыкального искусства, художественный руководитель Государственного ансамбля «Гая», персональный пенсионер Президента Азербайджанской Республики, народный артист Рауф Юсуф оглу Бабаев.

Рауф Бабаев родился 30 декабря 1937 года в Западном Азербайджане. После окончания средней школы в городе Баку он 1953–1957 годах учился в музыкальном училище имени Асафа Зейналлы, в 1957–1962 годах получал высшее музыкальное образование в классе ударных инструментов Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли.

Начав трудовую деятельность в 1957 году в качестве музыканта в Азербайджанском государственном русском драматическом театре, Рауф Бабаев в 1960–1962 годах работал солистом-вокалистом в Азербайджанском государственном эстрадно-симфоническом оркестре, в 1962–1964 годах солистом Азербайджанской государственной филармонии, а в 1965 году - Дагестанской государственной филармонии.

С 1965 года он связал свою творческую судьбу с эстрадным ансамблем «Гая», до 1968 года был вокалистом эстрадного ансамбля «Гая» Азербайджанской государственной филармонии, в 1968-1972 годах - солистом-вокалистом квартета «Гая» в Комитете радио и телевидения Азербайджана, 1972-1987 годах - государственного ансамбля «Гая», в 1987–2001 годах - государственного эстрадно-симфонического оркестра «Гая» при Бакинском городском управлении культуры, с 2001 года работал директором и художественным руководителем государственного оркестра «Гая», с 2003 - вокальной группы «Бери бах» государственного ансамбля «Гая», а с 2007 года - художественным руководителем государственного ансамбля «Гая» Министерства культуры Азербайджанской Республики.

Рауф Бабаев является одним из создателей вокально-инструментального ансамбля «Гая», который считался одной из популярнейших групп азербайджанской эстрады в 60-80-х годах прошлого века. Певец успешно выступал на ряде джазовых фестивалей, завоевал звание лауреата международных конкурсов эстрадной и джазовой музыки. Своими выступлениями на больших сценах во время многочисленных гастролей за пределами нашей республики он успешно представлял современную музыкальную культуру нашей страны.

Начавшийся с 2001 года новый этап деятельности ансамбля «Гая» связан с именем Рауфа Бабаева. Музыкальный коллектив, художественным руководителем которого был мастер, оставаясь приверженным своим традициям, благодаря блестящему представлению в эстрадном и джазовом стиле произведений азербайджанских и зарубежных композиторов, которым отводил широкое место в своем репертуаре, а также народных песен завоевал особую симпатию слушателей.

С 1995 года Рауф Бабаев занимался педагогической деятельностью в музыкальной школе имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей, прилагая все свои знания и умения для воспитания поколения талантливых исполнителей в вокальном классе, внес вклад в формирование молодых музыкальных кадров. Он был создателем и художественным руководителем вокальной группы «Бери бах», которая продолжает традиции квартета «Гая».

Заслуги Рауфа Бабаева в обогащении сокровищницы музыкальной культуры Азербайджана получили достойную оценку. В 1978 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный артист республики», в 2006 году - «Народный артист», а в 2017 году он был удостоен одной из высших государственных наград независимой Азербайджанской Республики - ордена «Шохрат».

Память об известном певце, прекрасном педагоге и искреннем человеке Рауфе Юсуф оглу Бабаеве всегда будет жить в сердцах тех, кто его знал.

Аллах рехмет элясин!"

Некролог также подписали Али Асадов, Сахиба Гафарова, Самир Нуриев, Эльдар Азизов, Абульфас Гараев, Фарах Алиева, Фархад Бадалбейли, Сиявуш Керими, Франгиз Ализаде, Фаиг Суджаддинов, Джаваншир Зейналлы, Ялчын Рзазаде, Салман Гамбаров.