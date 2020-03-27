Президент Ильхам Алиев подписал указ в связи с деятельностью минэкологии и природных ресурсов (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о ряде мер в связи с деятельностью министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно указу, утверждены "Положение о министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана", "Положение о Государственной службе экологической безопасности при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана", "Положение о Службе по развитию лесов при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана", "Положение о Национальной гидрометеорологической службе при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана", "Положение о Службе по защите биоразнообразия при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана", "Устав Государственного агентства экологической экспертизы".

В соответствии с указом, численность работников Аппарата министерства экологии и природных ресурсов определена в количестве 165 штатных единиц, региональных органов и местных отделений – 506 штатных единиц, Аппарата Государственной службы экологической безопасности при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана – 55 штатных единиц, Аппарата Службы по развитию лесов при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана – 40 штатных единиц, Аппарата Национальной гидрометеорологической службы при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана – 40 штатных единиц и Аппарата Службы по защите биоразнообразия при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана – 36 штатных единиц.

Указ Президента Азербайджана «Об утверждении Положения о министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана» № 583 от 18 сентября 2001 года аннулируется.

Министерству экологии и природных ресурсов Азербайджана поручено в трехдневный срок с даты вступления в силу данного указа обратиться для государственной регистрации Государственного агентства экологической экспертизы в установленном законом Азербайджана «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц» порядке в министерство экономики; продолжить меры по усовершенствованию структуры; решить другие вопросы, вытекающие из данного указа.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в пункте 5.1 "Устава Государственного агентства экологической экспертизы".