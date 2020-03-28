Мехрибан Алиева: Ежеминутные решения врачей, их профессиональные знания и навыки, их самоотверженность и сострадание – главное наше оружие и наша надежда (ФОТО)

Политика 28 марта 2020 21:36 (UTC+04:00)
Мехрибан Алиева: Ежеминутные решения врачей, их профессиональные знания и навыки, их самоотверженность и сострадание – главное наше оружие и наша надежда (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Ежеминутные решения врачей, их профессиональные знания и навыки, их самоотверженность и сострадание - главное наше оружие и наша надежда.

Как передает Trend, об этом говорится в обращении, опубликованном на официальной странице Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram.

В обращении говорится:

"Сегодня мы все переживаем нелегкие дни. Эпидемия коронавируса, новой, доселе неизвестной науке опасной болезни, разрушила привычный уклад нашей жизни. Современный мир еще не сталкивался с такими кризисами и не стоял перед необходимостью принимать столь масштабные карантинные меры.

Пандемия коронавируса оказалась тяжелейшим испытанием для современной системы здравоохранения. С ней не могут успешно справляться даже многие передовые, развитые страны.

В эти дни борьбу с коронавирусом уже сравнивают с войной. Это действительно война. Война, в буквальном смысле, с невидимым врагом.

Азербайджан, как и многие страны, вынужден принимать чрезвычайные меры, закрывать границы, вводить строгий режим карантина. Борьба с незримой опасностью идет сегодня по многим направлениям. Она требует тяжелого труда, непростых и ответственных решений от многих людей разных профессий. Но самую важную и самую сложную задачу решают сегодня наши медики, наши врачи, наши медсестры, технический персонал, ученые и лаборанты.

Именно они находятся на переднем крае борьбы с эпидемией. Их ежеминутные решения, их профессиональные знания и навыки, их самоотверженность и сострадание - главное наше оружие и наша надежда.

В эти дни мы заново осмысливаем то, что профессию врача называют священной миссией. Действительно, она всегда требовала глубоких знаний и отточенных навыков. Но сегодня от наших медработников потребовалось и большое личное мужество. И они с честью выдерживают этот нелегкий экзамен. В борьбу с эпидемией включилась целая армия наших медицинских работников. Среди них - мужчины и женщины, умудренные опытом и совсем юные, признанные корифеи и только вступившие в профессию выпускники медицинских вузов, медсестры, техники и санитары. Они все спасают наших сограждан - и тех, кто заражен коронавирусом, и тех, кто избежал встречи с этой смертельной опасностью.

Дорогие наши медицинские работники,

Я выражаю каждому из вас глубокую признательность за все - за вашу самоотверженность, за ваш труд на пределе возможностей, за ваш каждодневный подвиг. Сегодня в вас проявляются самые лучшие качества нашего народа - отвага и сострадание, ответственность и человеколюбие, душевная теплота и взаимовыручка. Низкий вам поклон за ваш героический труд, за работу с полной самоотдачей. Уверена, вы делаете и впредь будете делать все, от вас зависящее, чтобы остановить эту страшную эпидемию. Мы безгранично верим в вас, в ваш профессионализм.

Желаю вам мужества, терпения и, самое главное, здоровья!

Да хранит вас Всевышний.

С глубоким уважением и любовью,

Ваша MEHRİBAN"

Мехрибан Алиева: Ежеминутные решения врачей, их профессиональные знания и навыки, их самоотверженность и сострадание – главное наше оружие и наша надежда (ФОТО) - Gallery Image
Мехрибан Алиева: Ежеминутные решения врачей, их профессиональные знания и навыки, их самоотверженность и сострадание – главное наше оружие и наша надежда (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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